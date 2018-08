Il Material Design su Chrome c’è ma non si vede | ecco come abilitarlo!

Come sbloccare la nuova UI in Material Design di Chrome 69 in Chrome 68 : L’ultima versione del browser Google, Chrome 69, arriverà il 4 settembre e avrà un nuovo layout in Material Design. Chrome presenterà “un nuovo Design su tutti i sistemi operativi” si legge nelle note sulla nuova versione. Lo stesso paragrafo menziona anche gli aggiornamenti di compilazione automatica e l’integrazione nel centro notifiche su Windows 10. Google Chrome 69 in Material Design In poche parole, Google cerca di ...

Il Material Design sbarca su Google Chrome - ma è da attivare : ecco cosa cambia e come fare : L'adeguamento di Google Chrome (e non solo) al Material Design annunciato al Google I/O è finalmente arrivato. come mai non avete notato cambiamenti? L'articolo Il Material Design sbarca su Google Chrome, ma è da attivare: ecco cosa cambia e come fare proviene da TuttoAndroid.

Messaggi Android 3.5 con il nuovo Material Design e il tema scuro (download APK) : Messaggi Android si aggiorna alla versione 3.5 introducendo la nuova interfaccia grafica e il tema scuro: ecco cosa cambia e come ottenere questa ultima versione tramite APK. L'articolo Messaggi Android 3.5 con il nuovo Material Design e il tema scuro (download APK) proviene da TuttoAndroid.

Google Telefono 23 beta corre verso il Material Design : novità e download : Era solo questione di tempo affinché Google Telefono venisse adeguata a quanto già visto su Contatti: ecco la versione 23 beta L'articolo Google Telefono 23 beta corre verso il Material Design: novità e download proviene da TuttoAndroid.

Guida : abilitare il nuovo Material Design nella versione stabile di Google Chrome : Google ha iniziato a lavorare sul nuovo Material Design di Chrome per Windows a partire dal mese di aprile quando comparve per la prima volta nelle build dedicate agli sviluppatori. Se fino a poco tempo fa la nuova UI era un’esclusiva di Chrome Canary, con il rilascio al pubblico di Chrome 68 l’azienda di Mountain View l’ha finalmente implementata nella versione stabile del suo browser. Tuttavia, almeno per il momento, il ...

Il Material Design continua il suo sviluppo : ecco nuovi dettagli dello stile by Google : Il Material Design del futuro in un curato video: animazioni, grafica e colore per le applicazioni di Google e per il futuro di Android. L'articolo Il Material Design continua il suo sviluppo: ecco nuovi dettagli dello stile by Google proviene da TuttoAndroid.

Google si prepara a portare più Material Design nella schermata di login : Google sta per portare nuovi elementi di Material Design all'interno della schermata di login dell'account, modificandone ancora una volta l'aspetto: ecco quali sono e saranno le modifiche. noadsense

Il Material Design è sempre più diffuso : in test modifiche all’app Google : Google e Material Design, si fa sul serio. L'indirizzo stilistico deciso dagli uomini con la grande G sul petto inizia a vedersi in ogni dove L'articolo Il Material Design è sempre più diffuso: in test modifiche all’app Google proviene da TuttoAndroid.