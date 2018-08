Il leghista vuole menare i magistrati? Usi le mani per cercare i milioni della Lega

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) “E ti vengo a” è una delle più belle canzoni di Franco Battiato. Parla dell’amore irrefrenabile che ruba l’istante e costringe a seguire l’amata, anzi inseguirla, ovunque si trovi. Nella disperazione di questi giorni tristi, un deputato italiano, avete capito bene: un rappresentante delle Istituzioni, un legislatore, avverte la magistratura che, nel caso si eserciti nei confronti di Matteo Salvini l’azione penale per l’enorme mole di violazioni di legge che il ministro dell’ordine sta infrangendo, divenendo così il ministro del disordine e dell’illità, bene, in questo caso “vi veniamo a prendere sotto casa”. Ha scritto proprio così Giuseppe Bellachioma, deputatoe segretarioin Abruzzo. L’orgoglioso fascista abruzzese non vede l’ora dile, dare manganellate alla magistratura e ricondurla al rispetto e alla soggezione, giacché ha sottratto la ...