Il governo va allo scontro sui fondi all' Europa

La riforma delle intercettazioni non piace al governo gialloverde : stata bloccata. Meglio proseguire, come è successo dal Rubygate in poi, con i metodi dello sputtanamento, dietro l'alibi "libera stampa in libero Stato"

Atlantia va allo scontro con il governo : «Valutiamo impatto delle esternazioni» La holding sotto la lente di Moody’s : La nota della holding che controlla Autostrade: la società intende verificare «l’impatto della lettera del governo di avvio iter della revoca della concessione autostradale e valutazione e delle esternazioni e notizie sulla società quotata a tutela dei suoi azionisti»

Il governo gialloverde vuole la sua luna di miele con Pechino : Roma. Qualcosa si muove, nel governo gialloverde. Di sicuro si muove verso oriente. L’altro ieri il ministero dello Sviluppo economico, “su impulso del vicepresidente del Consiglio e ministro Luigi Di Maio e del sottosegretario prof. Geraci ha costituito una “Task Force Cina”. Si legge nel comunicat

Quella nave è come il governo : in stallo su tutto e senza timone : Roma Il caso nave Diciotti, trasformata in vascello fantasma ostaggio della confusione politica, è la perfetta metafora del governo grillo-leghista. Pronto a far propaganda su tutto, ma lacerato da pulsioni diverse e senza nessuno al timone.Un premier ci sarebbe, in teoria, e toccherebbe a lui dare la linea. Per questo faceva impressione, ieri, notare come nella lunga e verbosa intervista concessa al Corriere, in cui parlava di tutto un po' (da ...

GIUSTIZIA/ Legnini - Csm - : tutte le riforme sbagliate del governo gialloverde : Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, parla oggi al Meeting di Rimini su 'Le ingiustizie e la GIUSTIZIA'.

Genova - ora è emergenza per i 600 sfollati : domani parte la consegna dei primi alloggi | Conte : non solo parole - governo con genovesi : Concluse le ricerche dei dispersi, i vigili del fuoco continuano ad operare tra le macerie del ponte per mettere in sicurezza l'area e bonificare tutte le zone. E' ormai certo che i residenti di 13 palazzine che si trovano sotto la parte del ponte non crollata non potranno rientrare nelle loro abitazioni

Dallo spread all'Ilva governo alle strette : Il ministro dell'Economia Tria ha annunciato un piano senza vincoli di bilancio che dovrebbe incontrarsi con l'altra proposta da 50 miliardi che il suo collega Paolo Savona vorrebbe attuare anche in ...

Di Maio : governo non ha preso soldi da Benetton. Renzi : o è bugiardo o sciacallo : Utilizzare una tragedia per attaccare gli avversari, mentendo, dà il senso della caratura morale e politica del vicepresidente del Consiglio".

La vocazione manettara del governo gialloverde e l’eredità di Pannella : Roma. Per Marco Pannella il Ferragosto era come Natale e Capodanno: si passava dietro le sbarre. Tra i carcerati, meglio se criminali. Per il terzo anno di fila, oggi faremo a meno del suo codino bianco in qualche telegiornale, delle interviste dilaganti su Radio radicale, delle nuvole fumose, al sa

Caos B - Gravina : 'Calcio italiano allo sfascio. Intervenga il governo' : Bisogna dare certezze a tutti i soggetti che operano nel mondo del calcio'. 'Paura delle reazioni? Noi ci siamo attenuti alle disposizioni della federazione. Ridiscutere l'accordo per i diritti tv? ...

La previsione di Berlusconi : il governo gialloverde si schianterà sull'economia : Lo spread si innalzerà e, come capitò nel 2011 al Cav, la strategia dei poteri forti affosserà Salvini e Di Maio, che si troveranno divisi. Ma il leader forzista non considera una cosa: il Potere è un ...