Il b&b non esiste | turisti truffati in Puglia Ma l' intero paese li ospita | Avete un

(Di venerdì 24 agosto 2018) Una vacanza che poteva essere rovinata ma che, alla fine, si è trasformata in una delle esperienze più belle della loro vita, grazie alla solidarietà dei pugliesi. I protagonisti di questa storia si chiamano Laura Bonelli e Gianluca Pucci, una coppia di Massa, che dopo un viaggio di oltre 10 ore sono arrivati ad Uggiano, in provincia di Lecce, per trascorrere la loro vacanza. Arrivati all'alloggio, tuttavia, si sono accorti di essere stati vittime di una truffa: il b&b nonva, il loro contatto aveva il telefono spento. Stanchezza, sconforto, delusione. Ma i due non si sono arresi e hanno iniziato a chiedere aiuto agli abitanti del piccolo comune pugliese. Che hanno risposto con una solidarietà che, a leggere il racconto della donna, non ha pari."Sembra un film, non lo è affatto", inizia così il racconto di Laura su Facebook. "Sono ...