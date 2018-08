I segreti beauty di Amanda Seyfried

dilei

: RT @Corriere: Miele: 9 usi beauty per pelle, capelli e unghie. Tutti i segreti da provare subito - GHERARDIMAURO1 : RT @Corriere: Miele: 9 usi beauty per pelle, capelli e unghie. Tutti i segreti da provare subito - jadenkaa : RT @Corriere: Miele: 9 usi beauty per pelle, capelli e unghie. Tutti i segreti da provare subito -

(Di venerdì 24 agosto 2018), 32 anni e sempre un colore audace sulle labbra torna al cinema con Mamma Mia 2 – Here we go again, a 10 anni dall’uscita dal primo. Per lei, così come per la sua co-star Meryl Streep, non sembra passato un giorno ed è sicuramente merito delle sue regole di bellezza, una routine semplice di soli 5 minuti. Infatti l’attrice ha dichiarato in più di un’intervista che 5 minuti è il tempo massimo che è disposta a passare davanti allo specchio per prepararsi. Amante del make up semplice e naturale la grande forza del look dista nella sua skincare routine e i piccoli accorgimenti che usa per proteggere pelle e chioma, in aggiunta a una dieta sana ed equilibrata e attività fisica. L’attrice non segue nessun tipo di dieta o regime alimentare per rimanere in forma ma presta molta attenzione al cibo che consuma durante la giornata. Cibo biologico, moltissimo ...