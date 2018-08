I ricavi di Fortnite subiscono una prima | storica frenata

Fortnite - il battle royale di Epic Games - annuncia il record di ricavi : Il mondo dei videogiochi è un settore davvero in salute, con un numero di utenti in continuo aumento e con un giro di affari superiore ai cento miliardi di dollari all'anno. Nel 2017 l'ambiente ha visto un vero e proprio sconvolgimento al suo interno, merito di un genere praticamente nuovo, quello dei battle royale, dove l'obiettivo è uno solo, ovvero quello di rimanere l'unico (in caso di partite in singolo) o gli unici (in caso di match in ...