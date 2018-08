I numeri da conoscere della Vuelta 2018 per seguirla come si deve

agi

: ????Oggi diamo i numeri ?? Curiosi di conoscere la #numerazione ufficiale della prossima stagione? - PallVarese : ????Oggi diamo i numeri ?? Curiosi di conoscere la #numerazione ufficiale della prossima stagione? - CarlosHidalgoS : RT @PallVarese: ????Oggi diamo i numeri ?? Curiosi di conoscere la #numerazione ufficiale della prossima stagione? - DalaiMahatma : RT @PallVarese: ????Oggi diamo i numeri ?? Curiosi di conoscere la #numerazione ufficiale della prossima stagione? -

(Di venerdì 24 agosto 2018) Sabato 25 agosto parte da Malaga la 73ma edizionedi Spagna, terzo Grande Giro - in ordine di organizzazione durante l’anno solare - dopo il Giro d’Italia e il Tour de France. Unache ha il compito di riaccendere lo spettacolo ciclistico dopo un Tour ricco di problemi organizzativi (dalla caduta di Nibali per colpa di uno spettatore alle “disavventure” di Froome con pubblico e gendarmi) e con un percorso che si è rivelato non particolarmente spettacolare. Laal contrario promette emozioni con numerose salite e tappe combattive. Sarà unasegnata dall’assenza del campione in carica Christopher Froome e del suo compagno di squadra fresco vincitore del Tour Geraint Thomas, ma non mancheranno i grandi corridori al via di Malaga. Numerosi ciclisti di primo piano, fra i quali gli azzurri Elia Viviani, Matteo ...