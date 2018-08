I migranti restano sulla Diciotti Nessun accordo con Bruxelles

Diciotti - scontro Salvini-Fico : "migranti restano a bordo"/ Ultime notizie - minori sbarcati "come scheletrini" : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, 'migranti restano a bordo'. Operatrice Ong sui minori sbarcati: 'sono come scheletrini'.

I migranti restano sulla Diciotti. Malta : Italia non rispetta impegni | : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti a bordo del pattugliatore Italiano. Ue: trovare una soluzione è "imperativo umanitario". Botta e risposta social fra Salvini e ...

"Diciotti" nel porto di Catania Ma i migranti restano a bordo : La nave Diciotti è arrivata al porto di Catania. Il pattugliatore della Guardia Costiera ha a bordo 177 migranti salvati nelle acque a largo di Lampedusa. La nave ha fatto rotta verso il capoluogo etneo dopo essere rimasta per alcuni giorni in rada, davanti alla costa di Lampedusa. Ad indicare il porto di Catania è stato il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. "La nave Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della Guardia costiera ...

migranti - l'Aquarius torna in mare e denuncia : le navi non prestano più soccorsi : tornata a navigare nel Mediterraneo, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere salva 141 profughi ma non ha un porto sicuro do attraccare -

56 migranti arrivano su un veliero all'Isola di Capo Rizzuto. I bagnanti prestano soccorso : Non si sono voltati dall'altra parte, nè hanno mostrato indifferenza, i vacanzieri ed i bagnini di due villaggi turistici che affollavano stamattina, di buon'ora, la spiaggia ad Isola Capo Rizzuto, località turistica lungo la costa jonica crotonese.Quando hanno visto a poca distanza dalla riva un veliero in difficoltà con 56 migranti a bordo, con una consistente presenza di donne e bambini, non hanno perso tempo e si sono ...

migranti - ministro Moavero : ‘Regole della missione Sophia cambieranno - ma nel frattempo i porti italiani restano aperti’ : La missione europea Sophia cambierà, ma nel frattempo i porti italiani resteranno aperti per le navi che vi prendono parte per lo sbarco dei Migranti. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero, in missione a Berlino, ha chiarito così che l’Italia non si tira indietro sulla prima accoglienza ai profughi: un’ulteriore apertura verso i partner Ue, in attesa che martedì la Commissione presenti la sua proposta sugli sbarchi ed i centri controllati, con ...

migranti - Salvini a Cei : salvare vite ma porti restano chiusi : Roma, 19 lug., askanews, - 'Il nostro obiettivo è salvare più vite possibili, facendo partire meno gente possibile, ma non riapriremo assolutamente i porti'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, ...

Porti chiusi per nave tunisina con 40 migranti a bordo : “Ci restano solo 6 bottiglie d’acqua” : Tunisia, Malta e Italia hanno negato l'approdo della nave cargo Sarost 5 con a bordo 40 persone, bloccata da diversi giorni al largo delle coste di Tunisi.Continua a leggere

migranti - le navi con i 450 a bordo restano al largo. "La Germania ne prende 50" : Malta e Francia si sono già impegnati ad accoglierne 50 a testa. Salvini si congratula con Conte. Open Arms di nuovo in viaggio verso la Libia SONDAGGIO Un italiano su due vuole i porti chiusi. Ma ...

migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per due giorni : Saranno consegnati viveri per due giorni alle due navi in attesa al largo di Pozzallo, in Sicilia, con a bordo centinaia di Migranti. Le ultime imbarcazioni finite in un braccio di ferro ...