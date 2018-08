I luoghi reali ripresi dai film di Hayao Miyazaki

auralcrave

: Se 11 morti sui luoghi di lavoro il 21 e 22 agosto vi sembrano pochi cari giornalisti???????? Eppure nessuno ne par… - mario_capalbo : Se 11 morti sui luoghi di lavoro il 21 e 22 agosto vi sembrano pochi cari giornalisti???????? Eppure nessuno ne par… - KeblogIT : Luoghi reali da visitare che hanno ispirato 8 quadri famosi #arte #viaggi #dipinti #famosi: - vito_lob : -

(Di venerdì 24 agosto 2018), da sempre appassionato per i vecchi velivoli, decise di utilizzarlo come nome per il suo studio, lo scopo quello di alzare un vento caldo nel mondo dell'animazione giapponese e ...