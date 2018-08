Hollow Knight | disponibile l' ultima espansione gratuita Godmaster

Hollow Knight arriva nel 2019 su PS4 e Xbox One in un'edizione fisica : Lo studio indipendente Team Cherry ha annunciato oggi che Hollow Knight, il loro titolo di successo per Nintendo Switch, sarà disponibile anche per Xbox One e PS4 nel corso della primavera del 2019 in una edizione fisica.Il gioco sarà pubblicato da Skybound Games, che si occuperà inoltre di portare anche Death's Gambit di White Rabbit su Xbox One e Nintendo Switch tra la fine del 2018 e i primi mesi del 2019. Anche questa produzione sarà ...