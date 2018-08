Higuain-Reina da 3x1 Ex dal triplo rimpiazzo per la prima del Milan

Incocciati : 'Al San Paolo ci saranno applausi per Reina e timore per Higuain' : Giuseppe Incocciati ha parlato ai microfoni di RMC Sport della prossima sfida di campionato tra Napoli e Milan al San Paolo. 'Higuain detta dei passaggi importanti, avrà tutto di guadagnare con il gioco con alcuni elementi, come Suso e Calhanoglu. Un ...

Napoli-Milan tra Higuain - Ancelotti e Reina : quanti intrecci al San Paolo : Il Pipita sempre a segno, e fischiato, da ex. Il tecnico sfida il suo passato glorioso e il San Paolo applaudirà lo spagnolo

Reina - Higuain e Biglia : quando possibili problemi diventano autentiche risorse : I dualismi, per quanto possano essere ispirati da una sana e stimolante competizione, sono sempre rischiosi, specie nel calcio che – inevitabilmente – richiama interessi d’immagine e, perciò, milionari. Esperienza insegna che, in questi casi, i mal di pancia sono sempre in agguato. Almeno allo stato attuale, il nuovo Milan, che mostra di esserne pienamente consapevole, affida – aprioristicamente – a mister Gattuso la missione ...

Milan - Reina : 'Higuain è un bomber assoluto' : MilanO - ' Gonzalo è un giocatore fortissimo che ci aiuterà, un bomber assoluto. Speriamo farà tantissimi gol per il Milan, benvenuto '. Pepe Reina , nuovo acquisto rossonero, accoglie così l'ultimo ...

Reina a MTV : 'Grande gruppo - società mostruosa. Higuain fortissimo' : Reina racconta l'impatto con il mondo milanista: ' Una società mostruosa, c'è tanta voglia di crescere e di continuare il progetto. Ma soprattutto ho trovato un bel gruppo a livello umano. Lo ...