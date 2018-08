Higuain ed il suo ‘battesimo’ al Milan | Gonzalo canta e balla sulle note di “Despasito”

Sarri ed il mercato del suo Chelsea : “rimpianto Higuain” : Maurizio Sarri avrebbe volentieri acquistato un centravanti per il suo Chelsea, il Pipita Higuain piaceva eccome Maurizio Sarri ha vinto all’esordio con il suo Chelsea, un 3-0 sull’Huddersfield senz’altro convincente. Nel post gara il tecnico ha parlato anche di calciomercato, con qualche piccolo rammarico per non aver preso il Pipita: “La società è stata molto disponibile, abbiamo perso un grande portiere per sua ...

Calciomercato 2018 - Higuain e i suoi fratelli : gli affari non finiscono mai : E' un mercato che sembra non finire mai, pieno di colpi di scena. E ognuno al centro dell'attenzione, a turno. Come se fosse una vetrina, di quelle di altissima moda. Ora è il turno del Milan con il ...

Higuain al Milan/ Ultime notizie - i tifosi in delirio al suo arrivo. Oggi le visite mediche a Milano : Higuain al Milan, Ultime notizie: il Pipita accolto dai tifosi in delirio ieri in aeroporto. Per l'ex Juventus sono previste questa mattina le solite visite mediche, poi la firma.(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 10:00:00 GMT)

Higuain saluta la Signora Il Milan rilucida il suo «9» : D'altronde Paul Singer, fondatore del fondo Elliott, l'aveva annunciato il giorno dell'insediamento del nuovo CdA del Milan: «Riconosciamo il posto di primo piano che il club occupa nel mondo del ...

Higuain ritrova Ronaldo - ma la Juve ha fretta di cederlo : Milan o Chelsea nel suo futuro : L'argentino e il portoghese hanno giocato nel Real dal 2009 al 2013 e oggi si allenano insieme alla Continassa per la prima volta. Il Pipita è sul mercato, ma servono 60 milioni: proseguono le ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sara' anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto ...

Calciomercato - la Juventus aspetta Higuain : il suo futuro è legato a Bonucci e Caldara : Da domani i nazionali della Juve che sono stati impegnati al Mondiale torneranno a Torino per riprendere gli allenamenti. Fra questi ci sarà anche Gonzalo Higuain, atteso in Italia con suo fratello Nicolas che è anche il suo procuratore: con il ritorno a Torino del Pipita potrebbero subire delle accelerate anche le varie trattative di mercato che lo vedono coinvolto. Infatti la Juventus vorrebbe cedere il giocatore visto che il reparto offensivo ...