Guida in stato di ebbrezza | denunciato il portiere Campione del Mondo Lloris

Tottenham - Lloris arrestato per Guida in stato di ebbrezza : Un'estate impossibile da cancellare nella mente dopo aver alzato al cielo, da capitano, la Coppa del Mondo. Poi l'inizio della Premier League, con due belle vittorie ottenute ai danni di Newcastle e ...

Incidente sul cavalcavia - un morto : arrestato il giovane alla Guida : Lo schianto a Brindisi. Gabriele Quaranta di 22 anni è risultato positivo ai cannabinoidi e all'alcol test: risponde di...

Viterbo : Polstrada : quattro persone denunciate per Guida in stato di ebbrezza e uso di droga : Gli uomini della Polizia di stato della Sezione Polizia Stradale di Viterbo e dei Distaccamenti di Tarquinia e Monterosi, durante lo scorso fine-settimana, hanno denunciato 4 persone per guida in ...

Ivrea - ubriaco a cavallo : denunciato per Guida in stato di ebbrezza : Ivrea, ubriaco a cavallo: denunciato per guida in stato di ebbrezza Ivrea, ubriaco a cavallo: denunciato per guida in stato di ebbrezza Continua a leggere L'articolo Ivrea, ubriaco a cavallo: denunciato per guida in stato di ebbrezza proviene da NewsGo.

