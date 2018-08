Governo | il meeting dei laureati cattolici | “La democrazia italiana è in pericolo”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 agosto 2018) “Bisogna recuperare una presenza di laici credenti che sia significativa e responsabile e che sappia svolgere un ruolo attivo nell’identificazione dei problemi, nella lettura della realtà e anche nell’individuazione di possibili percorsi per affrontare le vere urgenze del Paese”. Con questo appello aia scendere in campo perché laè in pericolo, Beppe Elia, presidente del Meic, il movimento ecclesiale dei, fondato nel 1932 da mons. Giovanni Battista Montini, divenuto poi Paolo VI, ha concluso l’annuale settimana teologica, tenuta a Camaldoli, monastero dei monaci benedettini, in provincia di Arezzo, sul tema “e sinodalità”. Legato a papa Francesco e al presidente della Cei Gualtiero Bassetti, il Meic, il “braccio” intellettuale dell’Azione Cattolica, circa duemila soci, ha riflettuto per cinque giorni sulla crisi della ...