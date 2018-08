Golpe finanziario | l' allarme dell' ex Bce Bini Smaghi | ' Cosa deve fare il governo

Paolo Savona e il Golpe finanziario : 'Dobbiamo essere pronti. Piano B per uscire dall'euro? Pure la Merkel...' : 'C'è la possibilità che si scateni una speculazione finanziaria . Per colpa degli italiani o del governo? Non mi interessa, ma l'evento può accadere'. Paolo Savona , intervistato da Bruno Vespa a ...

Golpe finanziario - iniziano a muoversi : Moody's taglia la crescita - Italia già sotto attacco : In attesa degli appuntamenti previsti per la revisione del rating sul nostro debito pubblico, Moody' s si porta avanti e rivede al ribasso le stime di crescita sull' Italia. Sia per l' anno in corso ...