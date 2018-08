Golf – Northern Trust | Dustin Johnson a ridosso dei primi | Wood e Francesco Molinari

Golf : quartetto in testa a Northern Trust : ANSA, - ROMA, 24 AGO - Duello super per la leadership mondiale al The Northern Trust di Golf, primo dei quattro eventi Play-Off della FedEx Cup. Nel New Jersey Dustin Johnson, n.1 del world ranking, e ...

Golf - PGA Tour 2018 : equilibrio al The Northern Trust. Ben 4 leader dopo il primo round - Molinari attardato : L’equilibrio regna sovrano dopo il primo round del The Northern Trust (montepremi 9 milioni di dollari). La tappa del PGA Tour in corso di svolgimento sul percorso par 71 del Ridgewood Country Club di Paramus (New Jersey, Stati Uniti) vede al comando 4 partecipanti con lo score di -5 (66 colpi). Si tratta degli americani Kevin Tway, Vaughn Taylor, Jamie Lovemark e Sean O’Hair, che hanno guadagnato un colpo di margine su 13 ...

