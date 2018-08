Golf | Eurotour | Andrea Pavan terzo | Bertasio diciannovesimo

Golf - Eurotour : Pavan - Manssero - Bertasio e Paratore al Real Czech Masters : Pavan, sesto in Svezia, cerca conferme al Real Czech Masters: Manassero, Bertasio e Paratore alla ricerca della continuità Matteo Manassero, Renato Paratore, Nino Bertasio e Andrea Pavan sono i quattro azzurri in campo nel D+D Real Czech Masters (23-26 agosto), torneo che anticipa di una settimana il Made in Denmark, ultima gara che definirà la composizione della squadra europea di Ryder Cup (Francia, 28-30 settembre). Sul percorso ...

Golf – Eurotour - Waring e Aiken al comando : Bertasio nella top ten : Oltre a Bertasio, tra gli italiani in buona classifica anche Andrea Pavan (21°) ed Edoardo Molinari (26°) L’inglese Paul Waring (198 – 66 63 69, -12) e il sudafricano Thomas Aiken (66 65 67) sono al vertice del Nordea Masters (European Tour), che si gioca sul percorso dell’Hills GC (par 70), a Gothenburg in Svezia, dove Nino Bertasio si è portato dal 34° al nono posto con 204 (70 68 66, -6) colpi e hanno perso qualche posizione, rimanendo ...

Golf - splendido riconoscimento per Francesco Molinari : l’azzurro nominato Golfista del mese dell’Eurotour : L’italiano è stato nominato Golfista del mese di luglio dell’European Tour per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship Francesco Molinari è stato nominato “Hilton Golfer of the Month for July”, ossia Golfista del mese di luglio dell’European Tour, per la sua straordinaria vittoria nell’Open Championship, primo italiano a imporsi in un major. l’azzurro è alla seconda nomina stagionale, dopo aver ottenuto quella di maggio ...

Golf – Eurotour - Porsche European Open : Paratore si migliora e può provarci nel giro finale : L’azzurro, Renato Paratore, a quattro colpi dai leader DeChambeau e McEvoy, può giocarsi le sue carte nel giro finale Renato Paratore, sesto con 208 (72 66 70, -8) colpi, ha recuperato tre posizioni e potrà giocarsi le sue carte nel giro finale del Porsche European Open, torneo dell’European Tour che si sta svolgendo sul tracciato del Green Eagle Golf Courses (par 72), ad Amburgo in Germania. In vetta alla graduatoria l’inglese Richard ...

Golf – Eurotour - Irish Open : vince lo scozzese Russell Knox : Russell Knox batte alla prima buca di spareggio il neozelandese Ryan Fox. In retrovia Paratore e Manassero Lo scozzese Russell Knox ha vinto con 274 (71 69 68 66, -14) colpi il Dubai Duty Free Irish Open, quarto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour disputato al Ballyliffin GC (par 72), nella Contea di Donegal in Irlanda. Ha superato con un birdie alla prima buca di playoff il neozelandese Ryan Fox (274 – 67 69 70 ...

Golf – Eurotour - Open de France : Kinhult mostra colpi prodigiosi - Bertasio in rimonta : Nell’Open de France la situazione attuale vede Rahm e Thomas a ridosso della vetta, Pavan 55°, out Paratore, Manassero, Gagli ed Edorado Molinari Lo svedese Marcus Kinhult è il nuovo leader con 136 (71 65, -6) colpi nell’HNA Open de France, terzo degli otto tornei delle Rolex Series dell’European Tour con un montepremi di sette milioni di dollari, che si sta svolgendo a Le Golf National (par 71), nei pressi di Parigi, percorso che ...

Golf – Eurotour - Bmw International Open : Edoardo Molinari diciassettesimo : Ci sarà una gran volata finale per il titolo con sei giocatori al primo posto e almeno altri dieci in corsa Edoardo Molinari, 17° con 214 (74 69 71, -2) colpi, è rimasto in alta classifica nel BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania. E’ risalito Lorenzo Gagli, da 63° a 42° con 218 (74 74 70, +2), e ha perso terreno Andrea Pavan, 62° con 220 (75 72 73, ...