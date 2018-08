Gli USA rianimano la Seconda Flotta per contenere la Russia nell' Atlantico

Gli USA puntano alla Luna : presenza in orbita subito dopo il 2020 : Gli Stati Uniti guardano di nuovo alla Luna con l’intenzione di stabilire una presenza costante nell’orbita del nostro satellite negli anni immediatamente successivi al 2020. E’ questo il programma presentato dal vicepresidente degli Stati Uniti e capo del rinato Consiglio Nazionale dello Spazio, Mike Pence, a ricercatori e tecnici della Nasa presso lo Johnson Space Center. Le missioni Lunari, ha detto Pence, dovranno precedere ...

Vaccini e autismo - troll russi dietro fake news / Studio Usa : dibattito acceso in Europa e neGli Stati Uniti : Alcuni troll russi hanno postato quasi due milioni di tweet pro e contro i Vaccini, dando vita a un falso dibattito nella società americana. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:08:00 GMT)

DONALD TRUMP E LA CASSAFORTE DEI SEGRETI/ Ultime notizie Usa - impeachment? Gli scoop che lo inguaiano : TRUMP: "Con mio impeachment mercati crollerebbero". Ultime notizie, il presidente degli Usa sottolinea: "tutti diventerebbero più poveri con messa in stato d'accusa"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:09:00 GMT)

MANUELA BAILO - VIDEO DEGli ULTIMI ISTANTI DI VITA/ Ultime notizie - il gip accusa Pasini di omicidio : MANUELA BAILO, l'amante: "Litigio per un tatuaggio" Ultime notizie sull'omicidio della 35enne, dubbi sulla versione di Pasini, i primi risultati dell'autopsia(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 18:29:00 GMT)

Di Maio accusa Boldrini : "Fa sfilate sulla Diciotti". Lei Gli risponde a tono : Luigi Di Maio e Laura Boldrini litigano sul caso della nave Diciotti. Il ministro del Lavoro, intervistato da Agorà estate, si è scagliato contro "esponenti dell'opposizione" che "fanno la passerella a Catania ma non si sono visti ai funerali di Stato a Genova". Di Maio ha citato direttamente l'ex presidente della Camera, e ha fatto riferimento all'assenza di esponenti dell'opposizione ad Amatrice e nei luoghi colpiti dal terremoto ...

Cina : Gli USA non hanno bisogno di farsi coraggio alzando la voce : Nel parlare delle consultazioni commerciali tra Cina e USA, la dirigenza del governo statunitense ha recentemente sottolineato con frequenza che l'economia degli USA funziona bene mentre lo stato economico della Cina non è buono. Il 24, il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lu Kang ha affermato in merito che ora che le consultazioni ...

Trump può usare la musica deGli Aerosmith se loro non voGliono? : Gli Aerosmith contro Donald Trump, ma non per questioni politiche bensì artistiche. La band non gradisce infatti che il Presidente degli Stati Uniti utilizzi la loro musica nei suoi eventi pubblici, com’è successo alla recente convention a Charleston (nella Carolina del Sud) dove ha risuonato una delle loro hit più celebri ovvero Livin’ on the Edge. Questa però non era la prima volta: era già capitato in passato, anche durante la ...

Bielsa - pace con Crespo dopo 16 anni : 'L'ho deluso - si sentì tradito. Oggi Gli chiedo scusa' : Nell'ultima conferenza stampa, Marcelo Bielsa ha sorpreso tutti. L'allenatore argentino, Oggi allenatore del Leeds in Serie B inglese, ha decido di chiedere pubblicamente scusa a Hernan Crespo, per un ...

Al Bano e Romina si separano : lei neGli USA - lui al mare con i figli/ Il cantante si gode Jasmine e Bido : Al Bano e Romina si separano: lei negli Usa, lui al mare con i figli. Il cantante di Cellino San Marco si gode la compagnia di Jasmine e di Bido, fra coccole e baci(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:20:00 GMT)

Si schianta con l’auto contro un muro. Davide Scarrone - lascia la moGlie e una bimba piccola. La causa dell’incidente è drammatica : Ennesima vittima della strada di un agosto infernale. I morti non si contano più sulle dita di due mani. Ogni sera qualcuno, per le vie delle cittadine italiane, ci rimette la vita. Attimi di distrazione, velocità sostenuta, malori fatali. E quando accade ciò non si può che restare attoniti. L’uomo è nulla: quello che si costruisce in una vita, in anni di sacrificio, rischia di svanire in un millesimo di secondo. Ed è quanto accaduto al ...

Liga neGli USA I calciatori minacciano lo sciopero : Nelle sfide a eliminazione diretta, si dice che il pareggio per zero a zero alla prima in casa sia il peggiore dei migliori risultati, perché ti permette comunque di andare a giocartela in trasferta ...

Cinisello - il caso delle multe "sbaGliate" : il sindaco le annulla e chiede scusa ai cittadini : Erronea comunicazione sulla sosta libera ad agosto nella cittadina dell'hinterland milanese, scatta la "mini-sanatoria"

ConsiGliere Casa Bianca avverte : USA non tollereranno ingerenze nelle elezioni midterm - : Il Consigliere di Donald Trump per le questioni di Sicurezza Nazionale John Bolton ha messo in chiaro nell'incontro a Ginevra con il segretario del Consiglio di Sicurezza russo Nikolay Patrushev che ...

Kristen Stewart musa punk chic del nuovo videclip deGli Interpol : Misteriosa, incontenibile, istintiva, magnetica. Gli aggettivi si sprecano per descrivere la presenza scenica di Kristen Stewart nel nuovo videoclip degli Interpol, If You Really Love Nothing, nuova anteprima dell’album Marauder in uscita domani. Ad accompagnare l’attrice, qui in moood punk chic, in una notte senza regole dentro un piccolo club illuminato solo da luci rosse e animato dalla musica della band newyorkese, Finn ...