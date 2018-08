Giappone | per la prima volta una donna diventa pilota di un caccia

Tifone Cimarron : 3 dispersi in Giappone : Almeno 3 persone risultato disperse per le conseguenze provocate dal Tifone Cimarron nel Giappone occidentale. In particolare, il Tifone ha colpito la zona meridionale della prefettura di Tokushima attorno alle 21 locali di oggi. Le violente raffiche di vento hanno determinato la cancellazione di oltre 350 voli e hanno pesantemente condizionato la regolarità dei trasporti ferroviari e marittimi. L'articolo Tifone Cimarron: 3 dispersi in Giappone ...

Vuoi riparare la tua vita? Impara l’arte Giapponese del kintsugi - per valorizzare ferite e fragilità : Quando un oggetto si rompe, il primo impulso è quello di buttarlo. Ma potrebbe essere un'occasione persa. E vale lo stesso anche per noi, per quelle volte in cui ci sentiamo ridotti in mille pezzi. Almeno secondo i giapponesi, che all'arte dell'aggiustare hanno dato un nome, kintsugi. Letteralmente si traduce "riparare con l'oro". Un processo lungo, che richiede precisione e che si sviluppa in fasi che possono durare anche mesi. ...

Per il Giappone la festa è finita - in recessione nel 2019 : Per ora intanto l'economia nipponica continua a godere di una fase positiva. Secondo i dati diffusi dall'Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese, nel secondo trimestre ...

Giappone - bilancia commerciale luglio in deficit per 231 miliardi di yen : La bilancia commerciale del Giappone si chiude in deficit nel mese di luglio. Secondo il Ministero delle Finanze del Giappone, MOF,, la bilancia commerciale ha registrato un passivo di 406,6 miliardi ...

Giappone : imperatore - rimorso per Guerra : ANSA, - TOKYO, 15 AGO - Alla cerimonia che commemora i 73 anni dalla resa militare del Giappone nella seconda Guerra mondiale, l'imperatore Giapponese Akihito ha riaffermato il senso di 'profondo ...

Miracolo in Giappone : bimbo di 2 anni sopravvive solo nel bosco per 3 giorni : Miracolo in Giappone: un bimbo di 2 anni ha trascorso 3 giorni da solo nel bosco, dopo essersi perso, ed è stato ritrovato illeso dopo una ricerca disperata da parte di centinaia di volontari. Il piccolo Yoshiki Fujimoto era scomparso domenica mattina nella regione di Yamaguchi mentre passeggiava con il fratello e il nonno: le ricerche hanno coinvolto oltre 160 poliziotti, aiutati da droni ed elicotteri, più centinaia di volontari. E’ ...

Giappone : aumentato il livello di allerta per l’eruzione del vulcano Shindake : Il Giappone ha aumentato il livello di allerta su una piccola Isola vulcanica meridionale, esortando i suoi 150 residenti a prepararsi per un’evacuazione a causa del crescente rischio di un’eruzione. L’Agenzia Meteorologica del Giappone ha innalzato il livello di allerta per l’isola Kuchinoerabu da 2 a 4 su una scala di 5. L’agenzia ha dichiarato di aver rilevato un incremento dell’attività del vulcano Shindake, che ha avuto la sua ultima grande ...

Scambio di felicitazioni tra Li Keqiang e Shinzo Abe per i 40 anni del Trattato di pace e amicizia sino-Giapponese : In questi 40 anni, i rapporti tra i due Paesi hanno registrato uno sviluppo notevole, portando benefici ai due popoli e contribuendo alla prosperità e alla stabilità della regione e del mondo. La ...

Keisuke Honda ‘raddoppia’ - nuovo incarico per il Giapponese : è il nuovo General Manager della Cambogia : L’attuale giocatore del Melbourne Victory ha deciso di accettare un nuovo incarico, sarà il General Manager della Cambogia Keisuke Honda non lascia, anzi raddoppia. Il giapponese infatti non sarà solo un giocatore del Melbourne Victory, ma anche il General Manager della Cambogia. Lo ha rivelato lo stesso ex Milan, appassionatosi di questa Nazione dopo i numerosi viaggi compiuti in passato. Un ruolo anomalo per Honda, che non riceverà ...

Softball - Mondiali 2018 : Stati Uniti in finale - sul podio anche Giappone e Canada che si sfideranno per affrontarli : Gli Stati Uniti sono i primi finalisti dei Mondiali di Softball 2018, i cui playoff per le medaglie sono in corso di svolgimento al ZOZO Marine Stadium di Chiba. La formazione americana ha superato, in un incontro ad alta tensione, il Giappone per 4-3 all’extra inning, con punto decisivo realizzato da Merritt su singolo al centro di Garcia. Il Giappone, però, non ha perso le speranze di andare in finale, perché la formula del torneo ...