Germania | spunta anaconda di 2 metri | lago chiuso al pubblico

Germania eliminata dai mondiali - rispunta il tweet di Ballack che irrideva l'Italia : Due tweet di scherno contro l'Italia non qualificata ai mondiali, firmati Michael Ballack, ex giocatore della Germania. Pochi minuti dopo l'eliminazione dei tedeschi dalla coppa del mondo in corso in Russia, i messaggi sono diventati di nuovo virali in rete. "Campioni del mondo adesso?", tweettava ironico Ballack a margine della disfatta azzurra contro la Svezia. E rincarava la dose: "Una preghiera per l'Italia".Ehi @Ballack. Dicevi? ...