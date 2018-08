Germania | PIL secondo trimestre confermato in accelerazione

Germania - stima Pil in rialzo nel secondo trimestre : L'economia tedesca allunga il passo nel secondo trimestre del 2018: il Pil, secondo la stima preliminare dell'ufficio di statistica Destatis, si sarebbe espanso dello 0,5%, a fronte del +0,4% del ...

Germania : nel secondo trimestre Pil a +0 - 5% - +2% tendenziale : Il PIl della Germania ha registrato nel secondo trimestre del 2018 una crescita dello 0,5%, dato corretto per i giorni lavorati, mentre su base annua ha segnato un aumento del 2,1% tendenziale. Lo ha ...

Germania : stima del Pil secondo trimestre 2018 +0 - 3% t/t da +0 - 3% - atteso +0 - 4% - : ... l'Ufficio Federale di Statistica, Destatis, ha pubblicato le stime preliminari del Pil relativo al secondo trimestre 2018, un dato che evidenzia un rallentamento della crescita dell'economia tedesca.

Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania - Irlanda - Svezia e Belgio : venerdì 10 agosto la compagnia aerea low cost irlandese Ryanair dovrà cancellare 146 voli tra quelli in programma da e per l’Irlanda, la Svezia e il Belgio e altri 250 voli da e per la Germania, a causa di una The post Sono in programma per venerdì 10 agosto nuovi scioperi dei piloti Ryanair in Germania, Irlanda, Svezia e Belgio appeared first on Il Post.

Ryanair - venerdì sciopero dei piloti anche in Germania : La Berlino, 8 ago., askanews, - La compagnia low cost Ryanair ha annunciato oggi l'annullamento di 250 voli da e per la Germania dopo che i piloti tedeschi hanno annunciato l'adesione allo sciopero ...

F1 Gp Germania - le Ferrari crescono. I piloti no : Lascia l’amaro in bocca il Gp di Germania e lo lascia a tutti quegli appassionati che attendono il titolo mondiale che manca a Maranello ormai da più di dieci anni. Per molte stagioni la Ferrari ha lottato contro avversari dotati di macchine più performanti e il gap è poi aumentato da quando nel 2014 debuttarono i motori turbo ibridi. I tecnici di Maranello si sono, di fatto, trovati improvvisamente a dover recuperare il terreno perso a volte ...

