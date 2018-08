Genova | una giornata con Iris | maestra sfollata “Disagi e timori Ma ci è rimasta la

Mestre - ritrovata Gioia Mini : la 16enne scomparsa era a Genova per una fuga d’amore : È stata ritrovata e sta bene Gioia, la ragazza di 16 anni scomparsa da Mestre lo scorso 21 agosto. I carabinieri l'hanno rintracciata in un albergo di Genova dove si trovava con il fidanzato 22enne. "Notizia meravigliosa, bentornata a casa".Continua a leggere

Crollo Genova - Zampini : Ansaldo Energia pronta a dare una mano : Genova, 23 ago., askanews, - 'Noi siamo disponibili a partecipare alla ricostruzione, siamo in attesa che ci sia anche una definizione della legge speciale, siamo disponibili a dare una mano. Cdp mi ...

Genova - la testimonianza di Silvia : 'È stata una strage - non una tragedia. L'hanno voluto' : La testimonianza di Silvia Vieri sopravvissuta al crollo del ponte Morandi a Genova: 'Abbiamo visto il ponte collassare su se stesso. Eravamo a 40 metri. La macchina davanti a noi è rimasta ...

L'APPELLO A CONTE/ Toti : subito una legge speciale in manovra per portare soldi a Genova : "Compito della politica è ripristinare al più presto la normalità. E la tragedia di Genova può diventare un'opportunità per tutto il Paese".

Genova - incendio in un appartamento. Muore una donna - feriti e intossicati | : È successo intorno alle 2. Inagibile una parte del palazzo. Lievemente intossicati anche alcuni vigili del fuoco, agenti della polizia e un milite

Torre del Greco - una fiaccolata per i martiri di Genova : Matteo - Antonio - Giovanni e Gerardo : Torre DEL Greco - A nove giorni dalla strage di Genova costata la vita a 42 persone, la città di Torre del Greco non dimentica i suoi figli rimasti uccisi nel crollo del ponte Morandi. E così venerdì ...

Genova - incendio in un appartamento. Muore una donna - feriti e intossicati | : È successo intorno alle 2. Inagibile una parte del palazzo. Lievemente intossicati anche alcuni vigili del fuoco, agenti della polizia e un milite

Attivare una Zona Economica Speciale per Genova : una risposta con tante domande : È importante la proposta di Attivare una ZES, Zona Economica Speciale, per la città di Genova, colpita dal disastro di ponte Morandi. Siamo di fronte a una catastrofe umana, Economica e sociale, e qualsiasi misura che sia utile per accelerare la ricostruzione del ponte e, soprattutto, della fiducia delle persone è benvenuta.Ma, come ho messo in luce nel mio ultimo libro "Rilanciare l'Italia facendo cose semplici" (Giacovelli ...

Crollo Ponte Genova - il racconto del camionista superstite : “Una mano dal cielo” : E’ sopravvissuto al Crollo del Ponte di Genova con cinque costole rotte e una contusione al polmone, e descrive il suo salvataggio come un “intervento del cielo”. Martin Kucera, camionista ceco sopravvissuto al disastro, torna nella sua Praga e racconta la sua tragica esperienza ai media locali. “Da quel giorno Genova è la mia seconda città natale, e il 14 agosto la mia nuova data di nascita”, dice. “Partecipo ...

Serie A - nella seconda giornata squadre in campo con una maglia per Genova : ... Giovanni Toti - che resta uno dei più grandi palcoscenici del mondo. Siamo contenti che ogni giocatore sarà portatore di un messaggio di speranza e di rinascita per la nostra città. Genova è nel ...

Genova - incendio in un appartamento. Muore una donna - feriti e intossicati| : È successo intorno alle 2. Inagibile una parte del palazzo. Lievemente intossicati anche alcuni vigili del fuoco, agenti della polizia e un milite

Genova - incendio in un appartamento : morta una donna/ Ultime notizie Marassi - diversi feriti e intossicati : Genova, incendio in un appartamento: morta una donna Ultime notizie Marassi, rogo in via Piantelli: diversi feriti e intossicati, ecco cos'è successo.(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 10:26:00 GMT)

“Corsa contro il tempo”. Il fegato di una vittima del crollo di Genova trapianto a Padova : Dalle tragedie possono nascere anche storie d’umanità da mettere i brividi. Otto giorni dopo il crollo del viadotto Morandi, sulla A10 a Genova, l’Italia continua a non darsi pace: le cause restano incerte, la bagarre politica è sempre più infuocata e lo scontro con la famiglia Benetton caratterizza queste giornate estive di Governo Conte. A tal proposito, al Corriere della Sera il premier Giuseppe Conte ha annunciato di aver pronta ...

Ponte Morandi a Genova - l’inchiesta è a una svolta : «Ecco com’è crollato» : La ricostruzione dei consulenti della Procura. Gli operai al lavoro sull’opera prima che crollasse: «Segnalavamo ad Autostrade ogni criticità»