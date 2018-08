Genova | Toti | Allerta gialla per maltempo ...

Maltempo Liguria - allerta meteo gialla/ Ultime notizie : Toti preoccupato per emergenza a Genova : Maltempo Liguria, allerta meteo gialla: Ultime notizie, il bollettino Arpal per oggi e domani parla di forti precipitazioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Genova e le zone interessate(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 00:03:00 GMT)

Allerta temporali a Genova - Toti : sospesi lavori in zona crollo : Roma, 24 ago., askanews, - Allerta gialla per temporali su Genova e si fermano i lavori sul Ponte Morandi: 'L'Allerta gialla normalmente non è preoccupante ma la situazione è eccezionale con ancora ...

Maltempo Genova - Toti : “Allerta gialla fino a domani - stare attenti” : “Da stasera alle 20 a domani alle 24 l’area del Polcevera sarà sgombra. Ci vuole un po’ di prudenza. C’è un’allerta gialla: non vuol dire che non possono esserci manifestazioni violente da starci un po’ attenti”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria e commissario delegato per l’emergenza dopo il crollo del ponte Morandi, Giovanni Toti, in conferenza stampa a Genova. “Abbiamo ...

Crollo Genova - Toti : in 5 giorni piano per demolizione monconi : Genova, askanews, - "Entro 5 giorni Autostrade per l'Italia presenterà uno o più piani per mettere in sicurezza l'area e procedere con il progressivo abbattimento dei monconi di Ponte Morandi". Lo ha ...

Genova - TOTI : "DEMOLIREMO L'INTERO PONTE MORANDI"/ Ultime notizie - si dimette Antonio Brencich : PONTE Morandi GENOVA, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone

Genova - Toti : "Demoliremo l'intero ponte Morandi"/ Ultime notizie - crollo ha generato terremoto di primo grado : Genova, Ultime notizie ponte Morandi: 'è pericolante anche moncone ovest'. Oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento.

Crollo Genova - Toti : demolizione e ricostruzione ponte in un anno : Genova, 23 ago., askanews, - 'Resto convinto che le operazioni, dall'abbattimento dei due monconi alla ricostruzione del ponte, dureranno un anno': lo ha detto il governatore della Liguria e ...

Ponte Morandi di Genova - Toti : “Entro cinque giorni il piano di Autostrade per demolirlo” : «Il Ponte lo abbatteremo di sicuro. Nel giro di cinque giorni lavorativi verrà presentato alla struttura commissariale il piano o più piani di Autostrade per demolire il manufatto». Lo ha detto il commissario per l’emergenza di Ponte Morandi, e governatore della Liguria Giovanni Toti dopo la riunione con Autostrade. «L’intero Ponte sarà demolito», ...

Genova - PM COZZI : "DEGRADATO MONCONE OVEST PONTE MORANDI"/ Ultime notizie - Toti : "auspico coinvolgimento Cdp" : PONTE Morandi GENOVA, Ultime notizie: oggi incontro Regione-Autostrade per messa in sicurezza o abbattimento. Non ci sono indagati, il tema ricostruzione: Fincantieri si propone

Genova - il procuratore : nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade : Genova, il procuratore: nessun indagato. Oggi vertice Toti-Autostrade Prevista per le 18 la riunione tra il governatore ligure e il gruppo dopo la richiesta dell’abbattimento dei monconi e l’allarme degli ispettori Mit. Periti pm: grave degrado nella parte Ovest della struttura Parole chiave: ...