Genova | Ferrazza e Brencich fuori dalla commissione Mit ' Ragioni di opportunità'

Ferrazza e Brencich lasciano la commissione ispettiva del Mit sul crollo di Genova : Terremoto nella commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del ponte Morandi di Genova. Una nota del...

Genova - Ferrazza e Brencich lasciano la commissione d'inchiesta : Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha il compito di far luce sulle cause del crollo del ponte Morandi di Genova. Lo comunica in una nota lo stesso ministero ringraziandolo "per il lavoro fin qui svolto e per il gesto che mostra grande professionalità e sensibilità istituzionale".Ferrazza aveva firmato il ...

Crollo Genova - commissione : Brencich si dimette - revoca a Ferrazza : Roma, 23 ago., askanews, - Il professor Antonio Brencich ha rassegnato oggi ufficialmente le sue dimissioni da componente della commissione ispettiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,...

