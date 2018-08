Genova | Ferrari onora le vittime del crollo del ponte Morandi

Genova - nullatenente con decine di auto di lusso. Sequestrate Ferrari - Lamborghini e Porsche : Una collezione di auto d’epoca e di lusso è stata sequestrata dalla Guardia di finanza. I sequestri sono avvenuti a Genova , Maranello (Modena), Montecarlo e in località della Costa Azzurra e della Gran Bretagna. Secondo la Gdf, la collezione di auto era di “un evasore apparentemente nullatenente che collaborava con otto prestanome”, formando “un gruppo criminale transnazionale. Nell’operazione, denominata ...

Stadio Luigi Ferraris in vendita a Genova : ... in modo da garantirne una riqualificazione, attraverso un piano di interventi straordinari, ed il recupero delle parti oggi inutilizzate per dare sede ad attività e servizi funzionali allo sport. Lo ...