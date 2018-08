Genoa | la decisione della tifoseria dopo il dramma di Ponte Morandi

Genoa - follia in attacco : la decisione che può complicare i piani : Dopo la tragedia che ha sconvolto Genova con il crollo del ponte Morandi, la Lega ha deciso di rinviare la partita del Genoa contro il Milan, così come quella della Sampdoria contro la Fiorentina. In attesa della prima partita in Serie A fa già discutere una possibile decisione in attacco, secondo alcune indiscrezioni Lapadula rischia di finire fuori della lista dei giocatori utilizzabili in campionato, una scelta senza senso per il Genoa ...