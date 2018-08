Genoa-Empoli | 43 minuti di silenzio per le vittime del crollo del ponte Morandi

Crollo ponte Morandi - Genoa -Empoli : la decisione degli ultras : Si avvicina la gara della seconda giornata del campionato di Serie A, in campo Genoa-Empoli , sarà una partita particolare per i tifosi di casa dopo la tragedia del Crollo del ponte Morandi . Ecco la decisione della curva del Genoa: “Domenica sera scegliamo la strada del silenzio, nel rispetto di chi ha perso la vita su quel ponte . Un silenzio assordante di 43 minuti, uno per ogni bambino, lavoratore, studente, papà o mamma che oggi ...

Genoa - le indicazioni tattiche in vista dell’esordio contro l’Empoli [VIDEO] : Ancora tutti sotto shock per la tragedia che ha sconvolto Genova dopo il crollo del ponte Morandi. Il Genoa non è sceso in campo per l’esordio in campionato dopo il rinvio della gara contro il Milan, una decisione inevitabile. Nel frattempo la squadra di Ballardini continua la preparazione in vista della gara contro l’Empoli, importanti indicazioni durante l’ultimo allenamento, massimo ‘due tocchi’ con ...