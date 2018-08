Gegia torno in tv con una piccola parte

people24.myblog

(Di venerdì 24 agosto 2018)nome d’arte di Francesca Antonaci, è pronta a tornare: avrà unanell’attesa seconda stagione della serie di Canale 5 “Rosy Abate”. Di nuovo in pista a 59 anni, l’attrice si è raccontata al settimanale “Spy”. “Ho regalato tante risate al cinema e alla tv, ma poi mi hanno dimenticata”. Ora però Confessando anche una passione per Giorgio Manetti di “Uomini e Donne”. Dopo gli exploit in alcune commedie cult degli Anni 80 come “Bomber” o “Acapulco, prima spiaggia a sinistra,si sta per prendere la sua rivincita professionale, dopo esser stata dimenticata. “Non ho passato un bel periodo ma non mi sono arresa alla vita e mi sono rimessa a studiare: ho preso due lauree” racconta. Ora per lei ci sarà unain “Rosy Abate 2”, serie protagonista della ...