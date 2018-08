Gamescom 2018 | un nuovo video gameplay di Assassin' s Creed Odyssey ci mostra la boss

Gamescom 2018 : il gameplay dell'esclusiva Switch Daemon X Machina si mostra in un video : Durante un live stream in occasione della Gamescom 2018, Nintendo ha presentato del nuovo gameplay dedicato a Daemon X Machina.Come segnala Dualshockers, possiamo vedere alcune situazioni interessanti. Fondamentalmente, ci sono sezioni del gioco in cui lasciamo il nostro Arsenal e dobbiamo spostarci a piedi. In questo caso il giocatore ha il compito di infiltrarsi in una base nemica e rubarne uno.Vedremo anche alcuni personaggi interessanti e ...

Gamescom 2018 : Metro Exodus si mostra in un nuovo imperdibile video gameplay : Metro Exodus potrebbe rappresentare una svolta decisamente molto importante per la seria sviluppata da 4A Games, team che al suo interno raccoglie anche diverse personalità che lavorarono in prima persona a una IP di evidente ispirazione per questo terzo capitolo delle avventure di Artyom: S.T.A.L.K.E.R.Dopo Metro 2033 e Metro: Last Light, il team ucraino ha deciso che la Metropolitana di Mosca era diventata troppo limitante e ha guardato ...

Destiny 2: I Rinnegati sale sul palco del Gamescom 2018 con un nuovissimo trailer, il quale possiamo vedere di seguito.Destiny 2: I Rinnegati è atteso per il lancio il 4 settembre, e in vista di esso è stato possibile provare la nuova modalità "Azzardo". Ma vediamo di seguito il comunicato stampa ufficiale di Bungie, riportato subito dopo il trailer:

ASUS Republic of Gamers mostra l’esperienza di gioco definitiva a Gamescom 2018 : COLONIA, Germania, 21 agosto 2018 – ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato oggi tre schede grafiche da gioco: le versioni ROG Strix, ASUS Dual e ASUS Turbo delle nuovissime GPU NVIDIA GeForce® RTX 2080 Ti e 2080 al Gamescom 2018. Ha inoltre introdotto i computer portatili Zephyrus S, ROG Strix SCAR II e ASUS TUF Gaming FX505 e FX705. Nella sua più grande presenza all’European gaming exhibition, ROG ospita uno stand nel ...

Gamescom 2018 : Ori and the Will of the Wisp - prova : Era il giugno 2014 quando, per la prima volta, facemmo la conoscenza del tenero Ori sul palco dell'E3. L'avventura del dolce spirito della foresta si è rivelata una piccola perla, un metroidvania dalle tinte fiabesche capace di catturare chiunque grazie ad un comparto artistico ispirato e a un gameplay solido e stimolante. Sebbene il titolo sia stato un centro quasi perfetto da parte dei ragazzi di Moon Studios, i margini di miglioramento ...

Gamescom 2018 : Forza Horizon 4 - prova : Manca ormai poco al 2 ottobre e all'arrivo sugli schermi di PC e Xbox One di Forza Horizon 4, la quarta iterazione del gioco di corse arcade migliore della scorsa e dell'attuale generazione. Probabilmente di sempre. Playground Games, ormai a tutti gli effetti studio interno di Microsoft, è riuscito ad innovare ancora una volta la formula vincente a cui abbiamo già assistito per tre straordinari capitoli, ed in questa edizione della Gamescom ne ...

Gamescom 2018 : Dying Light 2 avrà un'enorme componente online : Dying Light 2 è stato annunciato all'E3 2018 con una straordinaria demo durante la conferenza di Microsoft, presentata dalla leggenda Chris Avellone.Il sequel dell'acclamato titolo a tema zombi in prima persona di Techland, lanciato in tutto il mondo nel 2015, sarà molto più di un gioco di ruolo rispetto al primo episodio come confermato in precedenza dal Chief Creative Officer.Tuttavia, bisognerà aspettarsi ancora di più. Infatti, come ...

Gamescom 2018 : il platform adventure Scarf si mostra in alcuni video gameplay : THQ Nordic ha rilasciato nuovi video gameplay e screenshot dedicati al suo platform 3D Scarf in occasione della Gamescom.Il titolo è stato da poco annunciato e, come descritto nel comunicato ufficiale, "è un gioco di avventura in 3D, in cui il protagonista, Hyke, deve usare la sua sciarpa polimorfa per esplorare un ambiente magico, risolvere enigmi misteriosi e superare sfide difficili. La sciarpa di Hyke si trasforma in diversi oggetti che ...

Gamescom 2018 : Ubisoft ha lavorato ad Assassin's Creed Odyssey per renderlo un "gioco di ruolo completo" : Assassin's Creed Odyssey ci trasporterà nell'Antica Grecia quando uscirà il 5 ottobre su PC, PS4 e Xbox One, ma, prima dell'arrivo del nuovo episodio, Gamereactor ci fornisce qualche altro dettaglio in un'intervista con il director Scott Philips in occasione della Gamescom. Scopriamo, dunque, quali sono le priorità questa volta e i punti chiave per il nuovo gioco."Quindi penso che ci siano probabilmente due grandi cose che volevamo ottenere", ha ...

Gamescom 2018 : Control - anteprima : Di Remedy si può dire tutto e il contrario di tutto. Quello che però è impossibile fare è rimanere indifferenti ai loro prodotti. Poi alcuni sono più riusciti di altri e non sempre le vendite sono state all'altezza delle aspettative, ma i creatori di Max Payne coi loro giochi sono sempre in grado di lasciare qualcosa.Sarà per i protagonisti contorti e carismatici, o per il loro stile visionario, ma un loro gioco, perlomeno uno di quelli ...

Gamescom 2018 : Twin Mirror in azione in 10 minuti di video gameplay : Nel corso della Gamescom 2018, tra i giochi protagonisti, bisogna segnalare Twin Mirror, ovvero il nuovo progetto targato Dontnod, gli autori dell'apprezzatissimo Life Is Strange.Abbiamo già dato un'occhiata al titolo grazie al reveal trailer della Gamescom e abbiamo scoperto alcune delle caratteristiche principali del gioco.Ora, un video di 10 minuti pubblicato da IGN, ci fornisce uno sguardo più approfondito al gameplay.Read more…

Gamescom 2018 : il gameplay di Desperados 3 si mostra in un video : Pochi giorni fa è arrivato l'annuncio ufficiale di Desperados 3 nel corso della cerimonia di apertura della Gamescom 2018. In questa occasione abbiamo avuto modo di vedere il gioco in un primo spettacolare trailer.Ora è tempo di tornare a dare uno sguardo a Desperados 3, grazie a un filmato di IGN che ci mostra il gameplay. Insieme agli sviluppatori, il video ci propone le basi del gioco di strategia.Per chi non lo sapesse, Desperados 3 è stato ...

Gamescom 2018 : The Division 2 - anteprima : Nonostante sia la capitale degli Stati Uniti Washington D.C. non è una delle città più celebrate della nazione. Los Angeles è la città di Hollywood e del sole, San Francisco quella dei diritti civili, Las Vegas è la città dei vizi, Philadelphia quella dell'amore fraterno oltre che di Rocky, mentre Detroit è la capitale delle automobili. E New York è New York.Washington è sì il luogo dove i vari Trump, Obama e Kennedy hanno vissuto all'interno ...

Activision e Toys for Bob hanno recentemente pubblicato del nuovo gameplay per Spyro Reignited Trilogy ed è probabilmente il nostro sguardo più esteso alla collection.Come segnala Dualshockers, il filmato che è stato rilasciato è quello della build della Gamescom e presenta alcuni aspetti positivi di tutti e tre i giochi inclusi nella collezione. C'è molto da vedere con i quasi 20 minuti di gameplay a disposizione: