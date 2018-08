Galaxy Note 9 a rate con Tim | conviene di più se sei cliente da oltre un anno

Samsung celebra la serie Galaxy Note “dimenticandosi” di Galaxy Note 7 : Samsung pubblica una infografica nella quale ripercorre la storia della serie Galaxy Note, "dimenticandosi"di Samsung Galaxy Note 7. L'articolo Samsung celebra la serie Galaxy Note “dimenticandosi” di Galaxy Note 7 proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Note 9 già in Super Sconto da 774 euro (-260€) : Incredibile Super Sconto del Samsung Galaxy Note 9 di 255 euro già il primo giorno di commercializzazione in Italia Miglior prezzo in assoluto Galaxy Note 9 da -255€ Oggi è il grande giorno del Samsung Galax Note 9 che arriva anche in Italia e per il phablet con pennino, re indiscusso della categoria è già tempo di sconti […]

A far compagnia a Samsung Galaxy Note 9 ci sono anche 157 nuove emoji : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è finalmente acquistabile da tutti e arriva con le emoji contenute nel nuovo standard emoji 11.0.

Samsung Galaxy Note 9 può essere acquistato da oggi in Italia : Un paio di settimane fa è stato presentato al pubblico il nuovo Samsung Galaxy Note 9, il nuovo esponente della famiglia di phablet del produttore sudcoreano, e adesso dopo il periodo di prenotazioni, è arrivato il momento che in tanti aspettavano. A partire da oggi, 24 agosto, il Galaxy Note 9 può essere acquistato nei negozi anche in Italia. Le vendite del nuovo phablet sono aperte da oggi, permettendo a tutte le persone interessate ad ...

Ecco il prezzo TIM di Samsung Galaxy Note 9 : opzione d’acquisto disponibile : Dopo avervi parlato del listino prezzi di Vodafone, Wind e Tre per l'acquisto del Samsung Galaxy Note 9, Eccoci qui a darvi conto delle offerte di TIM, visto il recente aggiornamento del suo listino. Nel momento in cui vi scriviamo (non è detto poi che le cose non cambino più avanti), il phablet di ultima generazione, nel modello da 512GB di memoria interna, risulta acquistabile attraverso l'esborso di un contributo iniziale di 149 euro, oltre ...

Samsung Galaxy Note 9 può essere acquistato ratealmente anche con TIM : Scopriamo quali sono le offerte di TIM per acquistare ratealmente il nuovo top di gammaSamsung Galaxy Note 9, con l'offerta Smartphone incluso.

Galaxy Note9 - da oggi disponibile il nuovo smartphone di Samsung : Il nuovo Samsung Galaxy Note9 arriva oggi, venerdì 24 agosto, nei negozi itaiani. disponibile in pre-order dalla presentazione che si è tenuta a New York il 9 agosto, il nuovo smartphone top di gamma dell’azienda coreana ha fatto registrare ottimi risultati nella fase di prevendita in tutto il mondo. «La serie Note è sempre stata la nostra vetrina per le tecnologie più innovative, destinate a rivoluzionare il settore, e Galaxy Note9 non fa ...

Samsung Galaxy Note 9 - al via spedizioni e vendita "libera" : ecco una panoramica ed i prezzi : Si è chiusa alla mezzanotte di oggi la fase dei preordini per Samsung Galaxy Note 9, ennesima evoluzione di uno smartphone che, di fatto, non ha concorrenti

Anche Wind e Tre propongono il Samsung Galaxy Note 9 dal 24 agosto : Ci apprestiamo a vivere un weekend molto caldo per quanto riguarda il Samsung Galaxy Note 9, considerando il fatto che alcuni produttori hanno dato finalmente il via alle vendite dello smartphone Android presentato ufficialmente al pubblico e alla stampa ad inizio mese. Pochi giorni fa, su queste pagine, ci siamo soffermati sulle proposte di Vodafone, che ha deciso di rendere disponibili per il pubblico diverse alternative, mentre oggi 24 agosto ...

Ecco le offerte di Wind e Tre per acquistare Samsung Galaxy Note 9 a rate : Avete intenzione di acquistare un Samsung Galaxy Note 9 a rate, magari in accoppiata ad un piano dati? Come da tradizione ad ogni arrivo sul

Ecco come viene costruito il Samsung Galaxy Note 9 : Un nuovo video ci offre in meno di un minuto la possibilità di dare uno sguardo ad uno degli stabilimenti in cui il Samsung Galaxy Note 9 viene realizzato

Con Bixby 2.0 su Galaxy Note 9 - Samsung nega la disattivazione del tasto dedicato. Altra "guerra" in vista? : Con Bixby 2.0, Samsung sembra tornata all'intransigenza iniziale, e su Galaxy Note 9 non è più possibile disabilitare il tasto

Back to school volantino MediaWorld : prezzo Samsung Galaxy S8 - Note 9 e Huawei P Smart a rate : Il nuovo volantino MediaWorld si apre con la campagna 'Back to school', valida anche online da oggi 23 fino al 29 agosto. La proposta commerciale prevede sconti fino al 40% sull'elettronica di consumo (Smart TV, console di gioco, PC portatili, elettrodomestici grandi e piccoli, etc.). Le promozioni, in ogni caso, risultano valide anche sugli Smartphone, che potrete fare vostri in 10, 20 o 25 comode rate mensili con TAN Fisso 0% e Taeg 0%, sempre ...