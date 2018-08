Fulmine tra i bagnanti | grave ragazzino

Paura sulla spiaggia italiana. Fulmine cade tra i bagnanti : i dettagli : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. È accaduto fra i bagnanti sull’arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, che giocava vicino alla battigia, sarebbe il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ricoverate ...

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : maltempo funesta la superstrada : maltempo, Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: Ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Maltempo Toscana : Fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca : incendio boschivo innescato da un fulmine oggi tra Pisa e Lucca: il rogo è divampato sopra la galleria stradale di comunicazione tra le due province nel comune di San Giuliano Terme (Pisa). Sul posto i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo. E’ stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero della Regione Toscana. L'articolo Maltempo Toscana: fulmine innesca incendio in bosco tra Pisa e Lucca sembra ...

Fulmine in spiaggia centra due fratelli : feriti entrambi - uno è gravissimo : COSENZA - Due fratelli sono rimasti feriti oggi pomeriggio, a Paola, in Calabria, da un Fulmine che si è abbattuto nelle loro vicinanze mentre si trovavano in spiaggia. Uno dei due, di 66 anni, è ...

Maltempo - orrore in Calabria : Fulmine provoca strage di mucche [VIDEO SHOCK] : Il Maltempo dei giorni scorsi, con i forti temporali che hanno colpito l’Appennino meridionale, ha provocato una strage di mucche in Sila. Precisamente nel territorio di Spineto, frazione del comune di Aprigliano, in provincia di Cosenza, a pochi chilometri dal lago Ampollino, un fulmine ha colpito un albero e ucciso 7 esemplari di bovini. Il Maltempo prosegue anche in queste ore e continuerà per tutta la settimana entrante con ulteriori ...

Crollo ponte autostrada : "Un Fulmine ha colpito il pilone e poi tutto ha iniziato a cedere" : Il racconto di una famiglia sotto shock agli psicologi del Villa Scassi. Il vigile del fuoco precipitato con la sua auto e uscito indenne da un volo di 30 metri

