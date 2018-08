Fulmine sulla spiaggia nel Salento | quattro feriti | il più grave ha 13 anni

Maltempo - grande paura a Olbia : Fulmine sulla pista - dipendente scaraventata a terra : Tragedia sfiorata all’aeroporto di Olbia introno alle 17,45. Un nubifragio si è abbattuto sullo scalo gallurese. Mentre una dipendente assisteva alle operazioni di assistenza ad un aereo, secondo le prime frammentarie notizie, è caduto un fulmine sulla pista e la donna è stata scaraventata lontano dall’onda d’urto. Ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia . Non è in ...

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : maltempo funesta la superstrada : maltempo , Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno : Ultime notizie in Toscana, temporali funesta no la superstrada , tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Fulmine sulla spiaggia : feriti due fratelli nel Cosentino : Paura in Calabria a causa di un temporale che ha provocato diversi fulmini, uno dei quali si è abbattuto sulla spiaggia: due fratelli sono rimasti feriti oggi pomeriggio, a Paola. Uno dei due, di 66 anni, è stato portato con l’eliambulanza nell’ospedale di Lamezia Terme ed e’ in condizioni più gravi. L’altro, di 57, è stato condotto in quello di Paola e non avrebbe riportato lesioni. Sul posto sono intervenuti i vigili ...