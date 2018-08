Fulmine sulla spiaggia in Salento | 5 feriti | gravissimo un 13enne

Salento - Fulmine cade sulla spiaggia di Porto Cesareo : 4 feriti - grave un 13enne : Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Secondo le prime informazioni i feriti a causa del lampo sono 4, di cui un ragazzo di 13anni in gravi condizioni. Il ragazzino stava giocando vicino alla battigia quando è stato colpito. Lui è il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove in questi minuti è sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ...

Fulmine sulla spiaggia nel Salento : quattro feriti - il più grave ha 13 anni : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fumlini in spiaggia. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra...

Fulmine sulla spiaggia nel Salento : quattro feriti - il più grave ha 13 anni : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fumlini in spiaggia. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra...

Porto Cesareo - Fulmine sulla spiaggia : 4 bagnanti feriti - grave un 13enne : L'adolescente giocava vicino alla battigia: è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all'esame della Tac

Maltempo - grande paura a Olbia : Fulmine sulla pista - dipendente scaraventata a terra : Tragedia sfiorata all’aeroporto di Olbia introno alle 17,45. Un nubifragio si è abbattuto sullo scalo gallurese. Mentre una dipendente assisteva alle operazioni di assistenza ad un aereo, secondo le prime frammentarie notizie, è caduto un fulmine sulla pista e la donna è stata scaraventata lontano dall’onda d’urto. Ha perso conoscenza ed è stata portata d’urgenza all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Non è in ...

Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno/ Ultime notizie temporali : maltempo funesta la superstrada : maltempo, Fulmine abbatte cartello sulla Firenze-Pisa-Livorno: Ultime notizie in Toscana, temporali funestano la superstrada, tragedia sfiorata su carreggiata FiPiLi(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 17:56:00 GMT)

Paola. Fulmine sulla spiaggia : feriti due fratelli di San Donato di Ninea : Grave incidente in spiaggia a Paola (Cosenza). Due fratelli sono rimasti feriti da un Fulmine che si è abbattuto nelle