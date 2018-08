Fulmine su linea ferroviaria | disagi ai treni sulla Bologna - Padova

Fulmine su linea ferroviaria : stop ai treni sulla Bologna - Padova - : Il maltempo ha pesantemente danneggiato la linea di alimentazione. Sospesi i regionali, mentre per l'AV sono state fatte deviazioni via Verona

