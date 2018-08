: Fulmine su spiaggia, grave 13enne a #Lecce. Il ragazzino al Pronto soccorso in codice rosso. Altri 3 feriti - Agenzia_Ansa : Fulmine su spiaggia, grave 13enne a #Lecce. Il ragazzino al Pronto soccorso in codice rosso. Altri 3 feriti - Agenzia_Ansa : Fulmine cade sulla spiaggia, feriti due fratelli. E' successo a Paola, il più grave trasferito in eliambulanza a… - italianaradio1 : Salento, fulmine cade sulla spiaggia di Porto Cesareo: 4 feriti, grave un 13enne -

Quattro bagnanti, tra cui un ragazzino di 13 anni, sono rimasti feriti per uncaduto su unatra Porto Cesareo e Torre Lapillo,nel. Il tredicenne, che stava giocando vicino alla battigia, è il piùed è stato portato in ospedale in codice rosso. Altre due persone sono ricoverate in codice giallo.(Di venerdì 24 agosto 2018)