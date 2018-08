Fulmine in spiaggia in Salento | feriti 4 bagnanti | grave un 13enne

Fulmine sulla spiaggia in Salento : 5 feriti - gravissimo un 13enne : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fulmini in spiaggia in provincia di Lecce. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando...

Fulmine in spiaggia - terrore tra i bagnanti : tre feriti - uno è grave : E' successo in Salento, a Porto Cesareo: la potentissima scarica elettrica ha investito un gruppo di ragazzi, soccorsi dai...

Salento - Fulmine in spiaggia tra i bagnanti : 4 feriti - 13enne grave/ Ultime notizie : ragazzino in codice rosso : Salento, fulmine in spiaggia tra i bagnanti: 4 feriti, il più grave ha 13 anni, trasportato in codice rosso in ospedale. Anche due extracomunitari colpiti durante un temporale.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 17:04:00 GMT)

Fulmine su spiaggia - grave 13enne a Lecce : ANSA, - PORTO CESAREO, Lecce,, 24 AGO - Un Fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra questi un ragazzino di 13 anni, ...

Fulmine spiaggia Salento - grave 13enne : 16.57 Quattro bagnanti, tra cui un ragazzino di 13 anni, sono rimasti feriti per un Fulmine caduto su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo,nel Salento. Il tredicenne, che stava giocando vicino alla battigia, è il più grave ed è stato portato in ospedale in codice rosso. Altre due persone sono ricoverate in codice giallo.

Salento - Fulmine cade sulla spiaggia di Porto Cesareo : 4 feriti - grave un 13enne : Un fulmine è caduto tra i bagnanti su una spiaggia tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento. Secondo le prime informazioni i feriti a causa del lampo sono 4, di cui un ragazzo di 13anni in gravi condizioni. Il ragazzino stava giocando vicino alla battigia quando è stato colpito. Lui è il più grave ed è stato condotto in codice rosso all’ospedale Vito Fazi dove in questi minuti è sottoposto all’esame della Tac. Altre due persone sono ...

Fulmine sulla spiaggia nel Salento : quattro feriti - il più grave ha 13 anni : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fumlini in spiaggia. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra...

Fulmine sulla spiaggia nel Salento : quattro feriti - il più grave ha 13 anni : Ancora feriti per la disastrosa caduta di fumlini in spiaggia. E' accaduto fra i bagnanti sull'arenile tra Porto Cesareo e Torre Lapillo, in Salento, provocando quattro feriti: tra...

Porto Cesareo - Fulmine sulla spiaggia : 4 bagnanti feriti - grave un 13enne : L'adolescente giocava vicino alla battigia: è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vito Fazi dove viene sottoposto all'esame della Tac

Calabria : Fulmine in spiaggia - due feriti : Paola - Due fratelli sono rimasti feriti ieri, 19 agosto, in provincia di Cosenza (Calabria), dopo che un fulmine si è abbattuto in spiaggia nelle loro vicinanze. I due stavano facendo una passeggiata dopo un breve temporale estivo, quando il fulmine si è abbattuto sulla spiaggia ferendoli entrambi: uno dei due, un uomo di 66 anni, è stato trasportato presso l’ospedale di Lamezia Terme in eliambulanza e versa in gravi condizioni. L’altro ...

COSENTINO - Fulmine IN SPIAGGIA A PAOLA/ Ultime notizie - feriti due fratelli : cercare sempre luoghi al chiuso : FULMINE in SPIAGGIA nel COSENTINO e in Toscana: due fratelli colpiti a PAOLA, uno è gravissimo. 48enne ferito a Piombino, salvo per un massaggio cardiaco fatto da un medico presente(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 12:22:00 GMT)

Fulmine in spiaggia nel Cosentino : feriti due fratelli/ Ultime notizie - i consigli per non essere colpiti : Fulmine in spiaggia nel Cosentino e in Toscana: due fratelli colpiti a Paola, uno è gravissimo. 48enne ferito a Piombino, salvo per un massaggio cardiaco fatto da un medico presente(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Fulmine in spiaggia : feriti due fratelli : Due fratelli ieri pomeriggio sono rimasti feriti per un Fulmine caduto in una spiaggia. E' accaduto a Paola in provincia di Cosenza.

Fulmine in spiaggia - feriti due fratelli. Uno è gravissimo : Un’estate all’insegna del maltempo e delle tragedie. Agosto 2018 non lascerà ricordi indimenticabili – in termini positivi – tra incidenti lungo le strade italiane e maltempo. Anche la giornata di ieri, domenica 19 agosto, è stata all’insegna di pioggia e tempo cupo: dalla Sicilia alla Toscana, passando per la Calabria e il Lazio, fulmini e saette hanno caratterizzato la penultima domenica d’agosto. Piogge ...