FTWD 4 approfondirà il legame fra Alicia e Charlie

ilnotiziangolo

(Di venerdì 24 agosto 2018)4 potrà contare su altri episodi con protagoniste. I personaggi interpretati da Alycia Debnam-Carey e Alexa Nisenson hanno avuto modo di incontrarsi nel decimo episodio della quarta stagione e mirano ad approfondire il loro. L’esperienza terrificante appena vissuta ha contribuito a stravolgere la visione della protagonista di4, fino a quel momento incendiata dal dolore per la doppia perdita dei suoi cari.4 trasformain Madison? La prima apparizione nella serie Tv dici ha permesso di intuire quanto fosse distante dalla madre Madison. Non sono state poche le occasioni in cui mamma e figlia si sono ritrovate in opposizione, per via del loro differente modo di vedere le situazioni. Spoiler alert Tutto ciò ovviamente fino alla scomparsa di Madison, che non ha fatto altro che acuire il dolore diper la perdita precedente ...