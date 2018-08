FOTO La Ferrari ricorda le vittime del crollo del Ponte di Genova | livrea speciale per il

Enzo Ferrari - La storia e i modelli di un mito - FOTO GALLERY : "Signor Ferrari, come vorrebbe essere ricordato?" Chiese un giorno Enzo Biagi al Drake in quella che sarebbe stata lultima intervista da lui concessa. "Preferirei il silenzio. Se potessi direi: dimenticatemi". Gli piaceva provocare, e lo fece fino all'ultimo: lo sapeva benissimo che tutto sarebbe successo al mondo, tranne che il mondo lo potesse dimenticare. Però su una cosa l'ebbe vinta: sul silenzio. La scomparsa di Enzo ...

Enzo Ferrari - una vita al servizio della Rossa : la FOTOstoria del Drake di Maranello : Sono passati 30 anni dalla scomparsa del Drake , fondatore della casa automobilistica più conosciuta al mondo. Ripercorriamo le tappe fondamentali dell'esistenza di un uomo che ha fatto la storia del nostro Paese e del Motorsport

PIT STOP : Tutte le auto di Maradona - dalla Ferrari al Monster Truck FOTOGALLERY : In conclusione non si può non citare il fuoristrada Monster Truck con il quale El Pibe de Oro si è presentato allo stadio in Bielorussia: un mezzo che di norma serve per gli spettacoli motoristici. ...

F1 – Terminata la prima giornata di test a Budapest : Ferrari show - Giovinazzi centra il nuovo record della pista [FOTO] : Il pilota della Ferrari fa segnare il nuovo record della pista, che non verrà comunque omologato perché fatto segnare nel corso di un test Super prestazione di Antonio Giovinazzi nella prima giornata dei test di Budapest, il pilota pugliese centra il nuovo record della pista al volante della sua Ferrari, fermando il crono sull’1:15.648. Un tempo davvero pazzesco centrato con gomme hypersoft, di quasi mezzo secondo più veloce rispetto ...

F1 – Terminata la mattinata di test in Ungheria : Giovinazzi porta la Ferrari in prima posizione [FOTO] : Il pilota pugliese, oggi al volante della Ferrari, ha firmato il miglior tempo della mattinata precedendo Norris e Latifi E’ la Ferrari di Antonio Giovinazzi la monoposto più veloce al termine della prima mattinata di test a Budapest, il pilota italiano stampa un ottimo 1:19.648 compiendo ben 66 giri. Un riferimento cronometrico arrivato grazie a un set di gomme Soft, con cui il pugliese ha abbassato in maniera significativa il suo ...

Formula 1 Ungheria - la griglia di partenza : la pioggia ribalta tutto - spettacolo Mercedes-Ferrari [FOTO] : 1/17 LaPresse ...

F1 – Terminate le FP2 a Budapest : sfreccia la Ferrari di Vettel - solo Verstappen in scia al tedesco [FOTO] : Il pilota tedesco chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, precedendo di pochi centesimi Verstappen. Distanti le Mercedes La mattinata per prendere le misure alla pista, il pomeriggio per piazzare il miglior tempo a pochi decimi dal record del tracciato. Sebastian Vettel chiude al comando la seconda sessione di prove libere, precedendo di 74 millesimi la Red Bull di Max Verstappen e di oltre due decimi quella di Daniel ...

Marchionne - il toccante saluto social della Ferrari : “uomo di enorme umanità e intelligenza” [FOTO] : La Ferrari ha aspettato più del dovuto per ricordare il proprio ex presidente, postando sui social un toccante messaggio E’ arrivato anche il messaggio della Ferrari sui social per ricordare Sergio Marchionne, rimasto presidente della scuderia del Cavallino fino allo scorso sabato. Un ricordo emozionante e toccante quello per il manager italo-canadese, spentosi oggi a Zurigo all’età di 66 anni. ‘Tutti noi della Ferrari ci ...

F1 – Terminate le FP2 ad Hockenheim : comanda Verstappen - Ferrari dietro alle due Mercedes [FOTO] : La Red Bull continua a comandare le prove libere in Germania, è Verstappen a chiudere davanti a tutti le FP2 dopo il miglior tempo di Ricciardo in mattinata. Le due Mercedes precedono le Ferrari di Vettel e Raikkonen La prima giornata di libere del Gp di Germania si chiude nel segno della Red Bull, che chiude davanti a tutti anche le FP2 sul circuito di Hockenheim. Photo4 / LaPresse Se in mattinata era stato Ricciardo a far segnare il ...

F1 – Terminate le FP1 ad Hockenheim : Ricciardo beffa Hamilton di pochi millesimi - le Ferrari inseguono [FOTO] : Il pilota della Red Bull chiude al comando la prima sessione di prove libere, beffando di quattro millesimi Lewis Hamilton. Solo quarto Vettel Si chiude con una Red Bull davanti a tutti la prima sessione di prove libere del Gp di Germania, Daniel Ricciardo si piazza al primo posto fermando il crono sull’1:13.525, sfruttando le nuove componenti del motore che gli faranno comunque perdere 20 posizioni in griglia. Photo4 / ...

Ferrari : la celebre collina di Goodwood si tinge del rosso [FOTO] : Sulla collina più famosa del motorsport gli spettatori britannici hanno potuto ammirare per la prima volta in movimento la FXX K EVO, la 812 Superfast, la Ferrari 488 Pista e la Portofino Uno straordinario schieramento di Ferrari è stato protagonista dell’edizione numero 25 del Goodwood festival of speed nel weekend appena trascorso. Sulla collina più famosa del motorsport gli spettatori britannici hanno potuto ammirare per la prima volta ...

FOTO Ginnastica - Vanessa Ferrari torna ad allenarsi! Sogno Olimpiadi 2020 - Campionessa infinita dopo l’infortunio : Vanessa Ferrari è ufficialmente tornata ad allenarsi in palestra a 9 mesi dall’operazione al tendine d’Achille resasi necessaria dopo l’infortunio patito ai Mondiali 2017 durante la Finale di Specialità al corpo libero. La bresciana ha deciso di stringere i denti, si è sottoposta a una lunga fase riabilitativa e ha scelto di darsi una nuova chance, probabilmente l’ultima di una carriera monumentale a cui manca soltanto la ...

Ferrari Portofino : la supercar del Cavallino premiata per la sua eccellenza stilistica [FOTO] : Il premio “Red Dot: Best of the Best” nella categoria Product Design va anche quest’anno a Ferrari che svetta con la sua Portofino Ferrari riceve il premio “Red Dot: Best of the Best” nella categoria Product Design per l’eccellenza stilistica della Ferrari Portofino, ultima nata della famiglia Gran Turismo V8. E’ il quarto anno consecutivo in cui il Cavallino Rampante si aggiudica l’ambito ...

F1 - Hamilton accetta le scuse di Raikkonen : la Ferrari risponde con un tweet sui social [FOTO] : La scuderia di Maranello ha apprezzato il fatto che Lewis Hamilton abbia accettato le scuse di Raikkonen, catalogando il contatto di Silverstone come un normale incidente di gara Sono state apprezzate in casa Ferrari le frasi di Hamilton postate sui social, il pilota britannico ha accettato le scuse di Kimi Raikkonen catalogando il contatto al via della gara di Silverstone come un incidente di gara. Una presa di posizione che ha fatto ...