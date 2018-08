Fortnite | dopo l' ultimo aggiornamento si notano alcuni cambiamenti nella mappa

eurogamer

(Di venerdì 24 agosto 2018) Come saprete,giornata di ieri è stato pubblicato il nuovo5.30 diche ha portato con sé diverse novità.Tra le più rilevanti la Fenditura Portatile che, come già spiegato, è un oggetto speciale che permetterà il teletrasporto sopra la zona in cui si trova il giocatore, questo poi permetterà di planare per fuggire o di attaccare i nemici. Tuttavia, sembra che ci siano altre novità per il popolare gioco oltre a tutte quelle che potete leggere nel nostro articolo.Nello specifico, come segnala VG247, si sono notati cambiamento all'interno della. Ad esempio l'area di Tomato Town ora si chiama Tempio Tomato. Qui, al centro della location, è comparso un tempio dedicato proprio alla mascotte di Tomato Town. Read more…