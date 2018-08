Ford GT - La Heritage Edition onora i colori Gulf

quattroruote

(Di venerdì 24 agosto 2018) Quando si parla di motorsport la livreaOil è sicuramente tra le più famose in assoluto. I ricordi degli appassionati, non appena vedono una vettura verniciata dazzurro e arancione, tornano al 1968 quando laGT40 trionfò per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans con la livrea dellazienda petrolifera, ripetendosi lanno successivo. Per celebrare i 50 anni dalla storica vittoria laha realizzato una versione speciale della nuova GT con una carrozzeria che riprende liconica livrea abbinandosi a una personalizzazione esclusiva degli interni. La nuovasarà ordinabile solo nei prossimi 24 mesi: gli esemplari del 2019 avranno grafiche con il numero 9 mentre quelli del 2020 si caratterizzeranno per il numero 6, gli stessi delle vetture che vinsero a Le Mans. Carbonio a vista. Lo schema cromaticoè stato ricreato sulla nuovaGT con le due tinte...