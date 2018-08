Ford Ecosport anche 4x4 È compatta e coraggiosa

Ford Ecosport AWD : La trazione integrale intelligente dà un nuovo “status” a Ford EcoSport che da crossover diventa un piccolo SUV, un veicolo insomma che, pur non potendo certo confrontarsi alla pari con i veri fuoristrada, ha tutte le carte in regola per cavarsela egregiamente non solo nel traffico cittadino, ma anche in un “fuoristrada leggero”, come abbiamo […] L'articolo Ford EcoSport AWD sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, ...