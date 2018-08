First Time è il nuovo EP di Liam Payne dopo lo stop agli One Direction | audio e tracklist

First Time di Liam Payne - l’ep d’esordio che posticipa l’album : First Time di Liam Payne è l’ep d’esordio del cantante degli One Direction che verrà rilasciato il prossimo 24 agosto 2018 in tutto il mondo. l’ep conterrà quattro canzoni inedite di Liam Payne e ad aprire la tracklist, già nota, è quella che fornisce il titolo all’intero progetto, First Time . Il brano è stato scritto da Liam in collaborazione con il rapper statunitense French Montana e fa parte del l’ep che anticipa il vero e proprio album ...

Once Upon a Time in Hollywood - First look : E' Leonardo Di Caprio a svelare il first look di Once Upon a Time in Hollywood. L'attore ha infatti postato su Instagram un'immagine dal set del nuovo film di Quentin Tarantino, in posa assieme a Brad ...