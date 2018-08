wired

: Fire Squad – Incubo di fuoco, un film d’azione intimista - micheleiurillo : Fire Squad – Incubo di fuoco, un film d’azione intimista - multisala_jolly : #MultisalaJolly #FilmInSala Fire Squad - Incubo di Fuoco -

(Di venerdì 24 agosto 2018) C’è un cast vasto all’opera indi, e questo perché nonostante il titolo italiano molto, quello di Joseph Kosinski è in realtà cinema di personaggi, che promette lotta dura e tantissima suspense ma in realtà consegna poco, molte conversazioni e management familiare complicato. Eppure, e questa è davvero la grande sorpresa, non è niente male. A differenza del solito infatti le piccole beghe tra fidanzati, coppie sposate e genitori non sono momenti intimisti triti ma grandissimi confronti in cui a scontrarsi sono i grandi valori, non attimi mormorati tra le coperte ma combattimenti portati avanti con lo sguardo diin cui un uomo e una donna cercano di vivere insieme, lottano l’un l’altro per sostenere le proprie esigenze che ilritiene entrambe valide e nonostante lo scontro si vogliono bene. Intutte le forme di affetto ...