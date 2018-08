Fino al 2 settembre con il Samsung Galaxy Tab S4 in omaggio la Bookcover Keyboard

Roma : Prorogata mostra “Canaletto 1697-1768” Fino al 23 settembre : Roma – Prorogata fino al 23 settembre la chiusura della mostra al Museo di Roma “Canaletto 1697 – 1768”, caratterizzata da un grande successo di pubblico e grande consenso fra gli addetti ai lavori. La retrospettiva che Roma ha dedicato a Giovanni Antonio Canal (Venezia 1697 -1768) noto come Canaletto, per i 250 anni dalla sua morte, nei suoi quattro mesi di esposizione e’ stata visitata da decine di migliaia di ...

Roma resiliente. Natura e arte in città Fino a settembre : Un programma denso per conoscere le meraviglie quotidiane che a volte si confondono all’occhio distratto di ogni giorno, ma che

Calvi dell'Umbria - Edoardo de Filippo - il rock e Mick Jagger al Calvi Festival : Spettacoli Fino all'8 settembre : Prosegue fino all'8 settembre il Calvi Festival con Spettacoli che si alternano fra piazza Mazzini, piazza Sant'Andrea e il monastero delle Orsoline. Teatro, cinema, arte e musica per la terza ...

Gino Paoli cancella il tour Fino a metà settembre per infortunio : Annullati, a causa di un infortunio, tutti gli impegni di Gino Paoli fino al 15 settembre prossimo. Lo rende noto il management dell'artista classe 1934, al quale servirà "un periodo di riposo di alcune settimane".cancellata dunque anche la data di Sun&Sounds Festival di Grado, dove l'artista avrebbe dovuto esibirsi il 3 settembre. Chi lo desidera potrà chiedere il rimborso entro il 30 agosto nel punto vendita dove è ...

Torna il cinema all'aperto al Parco del Poggio ai Colli Aminei Fino al 30 settembre. : Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00 per info e costi tel 800582463 " www.comune.napoli.it www.harteventi.it Facebook Arena del Poggio.

Arriva lo SVUOTA TUTTO da EXPERT Fino all’1 settembre 2018 : EXPERT lancia il nuovo volantino con un bello SVUOTA TUTTO con sconti fino al 50% fino all’1 settembre dove trovare tanti prodotti scontati EXPERT ed lo SVUOTA TUTTO di settembre EXPERT continua a lanciare offerte molto interessanti e nell’ultimo volantino di agosto che sarà valido fino a settembre 2018 vede un interessante SVUOTA TUTTO con sconti fino al […]

TIM comunica i piani rateali per gli smartphone Huawei in vigore Fino al 3 settembre : TIM prosegue nell'operazione di adeguamento del listino smartphone al deprezzamento dei prodotti. Ecco i costi per la gamma Huawei L'articolo TIM comunica i piani rateali per gli smartphone Huawei in vigore fino al 3 settembre proviene da TuttoAndroid.

Rinviato il taglio delle pensioni d’oro : Fino a settembre congelate quelle sopra i 4mila euro : Il taglio delle pensioni d'oro viene Rinviato, almeno a settembre. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fa sapere che la riduzione dell'assegno per chi prende più di 4mila euro netti di pensione arriverà solo dopo l'estate. Ma il testo della proposta di legge - assicura - è già pronto.Continua a leggere

Ecco le offerte e le promozioni Vodafone prorogate Fino al 3 settembre 2018 : Dopo le mosse di TIM seguono quelle di Vodafone, che ha deciso di prorogare alcuni piani già esistenti fino al 3 settembre prossimo L'articolo Ecco le offerte e le promozioni Vodafone prorogate fino al 3 settembre 2018 proviene da TuttoAndroid.

'E dimmi che non vuoi morire : il mito di Niobe' Fino al 23 settembre la mostra a Villa Adriana : Si apre il 6 luglio con la mostra 'E dimmi che non vuoi morire: il mito di Niobe' la prima stagione espositiva dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este nelle vesti di nuovo organismo autonomo del ...

A Riccione banditi alcol e vetro di notte Fino al 10 settembre : Nell'area di piazzale Roma in cui si svolgeranno direttamente gli spettacoli, sarà vietato accedere con lattine o bottiglie di plastica chiuse o piene, così come con caschi e zainetti. "Con queste ...

danni a produzioni agricole da cinghiali - assessore cecchini : Fino al 30 settembre in vigore termine ridotto a 12 ore per interventi di ... : Non solo: dalle misure straordinarie del 2017, siamo passati quest'anno a quelle sistematiche, nel rispetto degli impegni assunti con il mondo agricolo, consentendo interventi più tempestivi in caso ...

Parlamento in vacanza : i nostri politici in ferie Fino all'11 settembre : Cambiano i governi, ma non le, cattive, abitudini estive dei due organi del Parlamento. Che anche quest'anno regalano una maxi vacanza . Già, infatti, dopo il voto finale sul decreto Dignità arriverà ...