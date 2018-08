Figc | proroga a mercato Serie C fino al 31 agosto

calcioweb.eu

: La #figc concede la proroga del #calciomercato di #SerieC al 31 agosto, fino alle ore 20,00 Sono esclusi tesseramen… - tabellamercatob : La #figc concede la proroga del #calciomercato di #SerieC al 31 agosto, fino alle ore 20,00 Sono esclusi tesseramen… - CataniaC0M : La Figc da l'ok alla proroga di mercato fino al 31 agosto. - TuttoMatera : UFFICIALE - Lega Pro, la Figc ha detto sì: c'è la proroga al calcio mercato. La nuova data -

(Di venerdì 24 agosto 2018) IldellaC è statotoal 31. “Il commissario straordinario dellaRoberto Fabbricini, preso atto delle esigenze rappresentate dalla Lega italiana calcio professionistico e dall’Associazione italiana calciatori (Aic) in ordine alladei termini di tesseramento per le società diC, concede ai club di effettuare acquisti e cessioni di calciatori non provenienti da federazioni esterealle ore 20 di venerdì 31”, si legge in una nota della Federcalcio. (AdnKronos)L'articoloal 31CalcioWeb.