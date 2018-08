Figc | componenti pro voto | ' Intervenga Giorgetti'

Legale componenti Figc : “proroga commissario basata sul nulla” : “Sospendete una delibera che si poggiava ieri su un’interpretazione sbagliata della legge e oggi sul nulla e si ordini al commissario la convocazione dell’assemblea elettiva”. E’ quanto chiesto al Collegio di Garanzia guidato da Franco Frattini dall’avvocato Giancarlo Viglione in rappresentanza delle quattro componenti federali della Figc (Lnd, Lega Pro, Aic e Aia) che hanno presentato ricorso contro la ...

Riunione tra le componenti federali e il commissario straordinario della Figc : “Siamo distanti, le posizioni sono cristallizzate e distanti. Siamo come quando abbiamo iniziato”. Sono le parole pronunciate all’unisono dal presidente della Lega Dilettanti, Cosimo Sibilia e dal numero uno dell’Aia, Marcello Nicchi, al termine della Riunione tra le componenti federali e il commissario straordinario della Figc , Roberto Fabbricini, riferendosi alla questione relativa alla richiesta di indizione ...

Figc - incontro componenti-Fabbricini : ANSA, - ROMA, 20 LUG - È iniziata la riunione in Federcalcio tra le componenti federali e il commissario straordinario Roberto Fabbricini. Presenti, oltre alle componenti a favore dell'assemblea ...

Fabbricini : “a componenti spiegherò tappe per elezioni Figc” : “Secondo me l’assemblea elettiva si potrebbe fare nella prima metà di ottobre”. Lo afferma il commissario straordinario della Figc, Roberto Fabbricini, alla vigilia della riunione cui sono invitate tutte le componenti federali nella sede di via Allegri. “La mia intenzione è quella di spiegare loro quale sarà il percorso e le tempistiche che porteranno alle prossime elezioni della Federcalcio -spiega Fabbricini a ...