FIFA del Lupo | demo Fifa 19 | ci sono Juve e Roma Due modalità | i dettagli

FIFA 19 : requisiti hardware della versione PC : EA Sports ha pubblicato sul sito ufficiale quelli che saranno i requisiti hardware minimi e consigliati per far girare al meglio Fifa 19 su PC con sistema operativo Windows Vediamoli in dettaglio requisiti Minimi PC per Fifa 19 OS: Windows 7/8.1/10 – 64-Bit CPU: Core i3-2100 @ 3.1GHz or AMD Phenom II X4 965 @ 3.4 GHz RAM: 8 GB […]

FIFA 19 gameplay PSG vs Monaco : confermata la grafica ufficiale della Ligue 1 : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19 Questa volta è il turno del video realizzato dal francese FatMat91HD che ci mostra un match di Ligue 1 fra PSG e […]

FIFA 19 : EA Sports presenta i tre protagonisti della nuova modalità Il Viaggio : Campioni : Come già sapevamo, la modalità Il Viaggio tornerà in FIFA 19 con il nuovo capitolo "Campioni", che vedrà il protagonista Alex Hunter esordire tra le file del Real Madrid dopo una carriera fatta di alti e bassi.Attraverso un comunicato stampa diramato oggi, EA Sports ha annunciato che quella di Hunter sarà solo una delle tre carriere che saremo chiamati a vivere in FIFA 19. Saranno infatti giocabili le storie di Kim Hunter, sorellastra di Alex ...

Modric-Inter : "Mai contattati"/ Smentita del croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA : Luka Modric-Inter: "Mai contattati". La Smentita del centrocampista croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA per aver trattato il calciatore.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Inter - arrivata un'nformativa della FIFA sul caso Modric : Secondo Sky Sport , l'Inter ha ricevuto un'informativa dalla Fifa in cui si fa presente il noto 'risentimento' del Real Madrid per il modo in cui i nerazzurri hanno trattato con Luka Modric , annunciando ...

FIFA 19 : presenti 19 stadi della Liga! : In Fifa 19, ci saranno ben 19 stadi su 20 della Liga Santander come annunciato pochi secondi fa da EA Sports tramite una breve clip Questa la lista degli impianti presenti. L'unica assenza è il Camp Nou del Barcellona che è ancora in esclusiva per PES o Estadio Mestalla (Valencia) o Estadio ABANCA-Riazor (Deportivo La Coruña) o […]

FIFA 18 : aggiornamento trasferimenti mercato estivo del 17 agosto : Come accade ogni anno anche questa volta EA Sports sta procedendo ad aggiornare il database di Fifa 18 Ultimate Team con gli ultimi trasferimenti del mercato estivo. Fifa 18: trasferimenti estivi #4 Ecco di seguito alcune delle card dei trasferimenti rilasciate fra dal 10 al 17 agosto Questo aggiornamento rose riguarda solo la modalità Ultimate […]

"Abisso azzurro" - l'Italia ora è 21esima nel ranking FIFA : peggior posizione della storia : l'Italia perde altre due posizioni. Spetta a Roberto Mancini l'arduo compito di risollevare la nazionale italiana di calcio

Calcio - la Nazionale per la prima volta fuori dalla Top 20 del ranking FIFA : Ora sono 21esimi con 1532 punti in una classifica che vede la Francia campione del mondo prima davanti a Belgio, Brasile, Croazia, Uruguay, Inghilterra, Portogallo, Svizzera, Spagna e Danimarca.

Prime polemiche FIFA 19 - stella della Premier League si lamenta della propria trasposizione : Continua a crescere esponenzialmente la febbre da FIFA 19, il simulatore calcistico curato da ormai decenni dai ragazzi di Electronic Arts. Una sinergia, quella tra calcio e il publisher statunitense e lo sport, che non manca di rinnovarsi ogni dodici mesi, con gli sport più in vista che ricevono la loro consueta trasposizione digitale, utile a foraggiare le voglie delle folte masse di giocatori. Un capitolo che è chiamato a un vero e proprio ...

FIFA 19 - in vendita la maglia del Real Madrid con il nome di Alex Hunter : È iniziato il conto alla rovescia in vista dell’arrivo sul mercato di FIFA 19, la nuova edizione del game targato EA Sports che si presenta davvero ricca di novità. Una delle più attese sarà evidente sin dalla copertina: la presenza di Cristiano Ronaldo (per il secondo anno consecutivo), ma questa volta con la maglia della […] L'articolo FIFA 19, in vendita la maglia del Real Madrid con il nome di Alex Hunter è stato Realizzato da ...

FIFA 19 - ci sarà lo stadio del Tottenham : Sul profilo twitter ufficiale del gioco , EA Sports FIFA, è stato pubblicato un video nel quale il capitano Harry Kane e il portiere Hugo Lloris, appena diventato campione del mondo, raccontano le ...

FIFA 19 : confermata la presenza del nuovo stadio del Tottenham! : Con un video EA Sports ha confermato la presenza del nuovo stadio del Tottenham in Fifa 19! New season, new stadium. Your first look at @SpursOfficial's new home in #Fifa19! https://t.co/RbplIQH2yI pic.twitter.com/wSVYmRAEyz — EA SPORTS Fifa (@EASPORTSFifa) August 10, 2018 Il club londinese inaugurerà il nuovo impianto il prossimo 15 settembre

EA svela l'artwork ufficiale di FIFA 19 con Cristiano Ronaldo che indossa la maglia della Juventus : Sicuramente i tifosi della Juventus non aspettano altro che vedere il loro nuovo idolo, Cristiano Ronaldo, sui campi da calcio di Serie A e Champions League, ma molto probabilmente, molti di questi tifosi, erano anche in attesa dell'artwork ufficiale di FIFA 19.Ebbene, come segnalano i colleghi di VG247, finalmente EA ha svelato l'artwork per il suo atteso gioco sportivo che presenta, appunto, CR7 con la maglia bianconera.Dall'immagine, si ...