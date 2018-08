Fifa 19 | tutte le nuove skill! Scopri come eseguire tutte le mosse abilità!

La Serie A torna su Fifa 19 : accordo tra Lega e EA Sports. Tutte le novità : Ora è ufficiale: la Serie A TIM sarà presente nell'edizione 2019 di FIFA, il più celebre videogioco sul calcio. La notizia è stata diffusa dalla Lega Serie A, che ha annunciato la nuova partnership ...

Fifa 19 Carriera allenatore : tutte le novità emerse dalla beta! : Con l’arrivo della beta chiusa di Fifa 19, purtroppo riservata ad un numero ristretto di utenti negli Stati Uniti ed in Inghilttera, nonostante il “divieto” da parte di EA Sports, sono comunque inizate a circolare, come accade praticamente ogni anno, informazioni ed immagini sulla nuova versione del videogame calcistico più venduto al mondo. In questo articolo […] L'articolo Fifa 19 Carriera allenatore: tutte le novità ...

Fifa 19 Ultimate Team : scopri tutte le novità di FUT! : Nel corso della Fifa eWorld Cup che si è tenuta a Londra, sono state annunciate da EA Sports una parte delle novità di Fifa 19 Ultimate Team! La presentazione prenderà il via alle 16:15 ora italiana, subito dopo la conclusione delle due semifinali del torneo. Le nuove icone di Fifa 19 Un primo assaggio delle […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Team: scopri tutte le novità di FUT! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : tutte le novità della modalità “Calcio d’inizio” : In Fifa19 verranno introdotte novità esclusive per quanto riguarda una delle modalità più famose del gioco: Calcio d’Inizio. La versione rinnovata di “Calcio d’inizio” apre a nuovi tipi di partite, al monitoraggio delle statistiche e a molto altro, rendendo più semplice ed entusiasmante sfidare i tuoi amici a Fifa19. Nuove modalità partita In aggiunta al […] L'articolo Fifa 19: tutte le novità della modalità “Calcio ...

Fifa 19 : tutte le novità di Ultimate Team e Calcio d'Inizio - articolo : Nel corso della nostra prova di FIFA 19 abbiamo potuto parlare con gli sviluppatori di tutti i cambiamenti e le novità che toccheranno le modalità più amate. Se da un lato emerge la volontà degli sviluppatori di sperimentare partite non convenzionali e, come emerso dal recente lavoro dei data-miner, tentare un approccio al cinque contro cinque in situazioni limitate, gran parte degli sforzi sono andati in una direzione e una solamente: ampliare ...

Fifa 19 Ultimate Team : scopri tutte le novità di FUT! Presentazione ufficiale oggi alle 16 : 15 : EA Sports ha rivelato che oggi, 4 agosto 2018, nel corso della Fifa eWorld Cup che si sta tenendo a Londra, verranno annunciate gran parte delle novità di Fifa 19 Ultimate Team! La Presentazione prenderà il via alle 16:15 ora italiana, subito dopo la conclusione delle due semifinali del torneo. Le nuove icone di Fifa […] L'articolo Fifa 19 Ultimate Team: scopri tutte le novità di FUT! Presentazione ufficiale oggi alle 16:15 proviene da I ...

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Fifa 19 - abbiamo provato tutte le novità : Sviluppare un videogame “stagionale” come Fifa 19 non dev’essere facile. Come si rinnova di anno in anno un gioco che deve mantenere una propria identità però offrire sempre qualcosa di nuovo e in cui ogni cambiamento rischia di condizionare la carriera di chi lo ha reso il proprio esport? Come convoglio i feedback dagli utenti, dai giocatori, dai tuoi capi per ottenere qualcosa che scontenti il minor numero possibile di persone? Lo abbiamo ...