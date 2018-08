Fifa 19 il video di Kazooie94 conferma la Chinese Super League!

La modalità Survival di Fifa 19 è realtà : un video gameplay - la possibilità di disattivare gli arbitri e tutti i dettagli : EA ha deciso di espandere ulteriormente il modo in cui i giocatori di FIFA potranno vivere il calcio all'interno del prossimo capitolo della serie calcistica che negli ultimi anni sta dominando il mercato. FIFA 19 proporrà una modalità Survival i cui dettagli hanno inevitabilmente attirato la curiosità di fan e addetti ai lavori.Le amichevoli standard possono essere messe da parte per un'altra tipologia di match in cui si può addirittura ...

Anteprima Fifa 19 : Video Gameplay Di 10 Minuti Mostra Le Novità : Trapela un Video Gameplay di FIFA 19: filmato di 10 Minuti Mostra nuovo menù e grafica. Vediamo diversi Minuti di una finale di Europa League in FIFA 19. Video Gameplay FIFA 19 in Anteprima Grandi Novità arrivano per tutti i fan di FIFA 19. A sorpresa, a più di un mese dall’arrivo sul mercato di FIFA 19, trapela […]

Trapela gameplay di Fifa 19 - video di 10 minuti mostra nuovo menu e grafica : Oggi è Trapelato in rete il gameplay di FIFA 19. Il video è stato pubblicato sul subreddit di FIFA dall'utente WhadaFack. Durante il video vengono mostrati i primi 10 minuti di una finale di Europa League. Subito si nota il nuovo menu per il calcio d'inizio standard che appare molto più pulito rispetto a FIFA 18. Inoltre sono state introdotte anche nuove opzioni sempre per il calcio d'inizio, tra cui "house rules" e "best of series", che si ...

Fifa 19 - tutte le novità / Video - ecco cosa cambia nella nuova versione del gioco della Ea Sports : Fifa 19, tutte le novità: Video. ecco cosa cambia con l'arrivo della nuova versione del gioco di calcio targato Ea Sports. Sarà meglio di Pes 2019? L'uscita a settembre prossimo.(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Fifa 19 : una serie di video illustra le novità di gameplay : Oggi è stata un po' la giornata di FIFA 19, con la nostra prova che ha preso la via della pubblicazione e il lungo video di gameplay trapelato in rete, che mostra un intero match di Europa League. Non contenti, vi riportiamo ora anche una serie di brevi video pubblicati dal canale YouTube ufficiale di EA Sports, che ci danno un assaggio delle tante novità di gameplay che ci attendono in questo capitolo.I tre video si concentrano sulle principali ...

Fifa 19 : un primissimo video di gameplay ci mostra un'esaltante match di Europa League : A ormai poco più di due mesi dall'uscita di FIFA 19, abbiamo la possibilità di vedere finalmente in azione il nuovo capitolo della longeva serie sportiva firmata da EA Sports, grazie a un lungo video di gameplay pubblicato da Usgamernet.Il video mostra un intero match di Europa League tra le due squadre di Manchester, Manchester City e Manchester United, ed è utile inoltre per avere un assaggio dei menù e delle interfacce di gioco di FIFA 19. La ...

Fifa 19 : video gameplay Europa League : Il canale Youtube Fifa Trade Brasil ha pubblicato un primo video dedicato al gameplay della versione preliminare di Fifa 19 provata la scorsa settimana Da notare la presenza della nuova grafica tv ufficiale dell’Europa League che farà il debutto in questa stagione. Ricordiamo che sarà possibile giocare i match della Champions League e dell’Europa League […] L'articolo Fifa 19: video gameplay Europa League proviene da I Migliori ...

Cristiano Ronaldo in gol con la maglia della Juventus : Fifa19 cambia - VIDEO - - : Dunque il passaggio di "CR7" in maglia bianconera ha sconvolto anche il mondo dei VIDEOgiochi che ha scelto come suo testimonial proprio il campione portoghese. Gli appassionati del gioco, senza ...

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Fifa18 : la Juve in cerca del nuovo fenomeno dei videogiochi : ...È ancora presto per parlare di un vero e proprio ingresso nella scena competitiva del titolo esport targato Electronic Arts ma rappresenta pur sempre un'occasione per la Juventus per testare il mondo ...