Fifa 19 gameplay | Manchester United vs Manchester City by PsYkO17

Fifa 19 gameplay : PSG vs Juventus e nuove skill by Kazooie94 : EA Sports ha invitato nei giorni scorsi al Gamescom di Colonia alcuni celebri Youtuber, volti noti della community di Fifa, che nel corso di questi giorni pubblicheranno alcuni video dedicati a Fifa 19 Il primo ad essere rilasciato è quello di Kazooie94 che ci mostra un match di Champions League fra Juventus e PSG, con […]

La modalità Survival di Fifa 19 è realtà : un video gameplay - la possibilità di disattivare gli arbitri e tutti i dettagli : EA ha deciso di espandere ulteriormente il modo in cui i giocatori di FIFA potranno vivere il calcio all'interno del prossimo capitolo della serie calcistica che negli ultimi anni sta dominando il mercato. FIFA 19 proporrà una modalità Survival i cui dettagli hanno inevitabilmente attirato la curiosità di fan e addetti ai lavori.Le amichevoli standard possono essere messe da parte per un'altra tipologia di match in cui si può addirittura ...

Fifa 19 : Champions League - novità nel gameplay e nella modalità FUT : Come da tradizione, anche quest'anno arriverà sul mercato un nuovo capitolo di FIFA, il videogame di calcio di Electronic Arts che da anni è tra i giochi più venduti in Italia, dove cattura una buona fetta di pubblico anche tra coloro generalmente non sono appassionati di videogiochi. Per un titolo sportivo come FIFA si può dire che sia difficile presentare innovazioni di anno in anno per mantenere il pubblico interessato, aggiornare ...

Fifa 19 Picth Notes : le Note degli Sviluppatori. Dettagli sul gameplay : Ciao a tutti! Benvenuto in FIFA 19 e a una nuova serie che abbiamo deciso di chiamare Note degli Sviluppatori. Siamo rimasti colpiti dal numero di giocatori che si sono divertiti con FIFA 18 e hanno trascorso ore e ore a costruire attentamente le loro squadre, a giocare con i loro calciatori preferiti e a […]

Anteprima Fifa 19 : Video Gameplay Di 10 Minuti Mostra Le Novità : Trapela un Video Gameplay di FIFA 19: filmato di 10 Minuti Mostra nuovo menù e grafica. Vediamo diversi Minuti di una finale di Europa League in FIFA 19. Video Gameplay FIFA 19 in Anteprima Grandi Novità arrivano per tutti i fan di FIFA 19. A sorpresa, a più di un mese dall'arrivo sul mercato di FIFA 19, trapela […]

Trapela gameplay di Fifa 19 - video di 10 minuti mostra nuovo menu e grafica : Oggi è Trapelato in rete il gameplay di FIFA 19. Il video è stato pubblicato sul subreddit di FIFA dall'utente WhadaFack. Durante il video vengono mostrati i primi 10 minuti di una finale di Europa League. Subito si nota il nuovo menu per il calcio d'inizio standard che appare molto più pulito rispetto a FIFA 18. Inoltre sono state introdotte anche nuove opzioni sempre per il calcio d'inizio, tra cui "house rules" e "best of series", che si ...

Fifa 19 : una serie di video illustra le novità di gameplay : Oggi è stata un po' la giornata di FIFA 19, con la nostra prova che ha preso la via della pubblicazione e il lungo video di gameplay trapelato in rete, che mostra un intero match di Europa League. Non contenti, vi riportiamo ora anche una serie di brevi video pubblicati dal canale YouTube ufficiale di EA Sports, che ci danno un assaggio delle tante novità di gameplay che ci attendono in questo capitolo.I tre video si concentrano sulle principali ...

Fifa 19 : un primissimo video di gameplay ci mostra un'esaltante match di Europa League : A ormai poco più di due mesi dall'uscita di FIFA 19, abbiamo la possibilità di vedere finalmente in azione il nuovo capitolo della longeva serie sportiva firmata da EA Sports, grazie a un lungo video di gameplay pubblicato da Usgamernet.Il video mostra un intero match di Europa League tra le due squadre di Manchester, Manchester City e Manchester United, ed è utile inoltre per avere un assaggio dei menù e delle interfacce di gioco di FIFA 19. La ...

